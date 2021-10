Αθλητικά

Λάρισα – Ηρακλής: Ο “Γηραιός” έσπασε... το ρόδι με εντυπωσιακό τρόπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ματς σημαδεύτηκε από συνεχείς ανατροπές και μεγάλα σερί, με τον Ηρακλή να έχει την τελευταία κουβέντα στο παρκέ.

Στη Θεσσαλία πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στην Basket League φέτος ο Ηρακλής επικρατώντας της Λάρισας με 70-55, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Basket League.

O Tόνι Ντάγκλας με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της ομάδας της Θεσσαλονίκης που... έσπασε το ρόδι μακριά από το Ιβανώφειο. Ο Γιάννης Αγραβάνης είχε συγκομιδή 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ρέτζι Λιντς τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 κοψίματα.

Από την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου μόνος διψήφιος σε πόντους ήταν ο Θοδωρής Ζάρας με 11, ενώ 12 ριμπάουντ μάζεψε ο Ουσμάν Κρούμπαλι.

Τα δεκάλεπτα: 19-7, 28-30, 42-42, 55-70

Η Λάρισα μετέτρεψε το εις βάρος της 0-7 σε 19-7 στο τέλος της 1ης περιόδου με λύσεις από Ζάρα και Σπαν. Η αντίδραση του Ηρακλή, όμως στη 2η περίοδο άλλαξε τα δεδομένα. Ο «Γηραιός» κυριάρχησε, την ώρα που οι Θεσσαλοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο για να πάει στο +2 στα αποδυτήρια η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο ημίχρονο.

Στην 3η περίοδο, ο Αγραβάνης ανέλαβε δράση στο σκοράρισμα, για το 30-36 στο 24’, αλλά οι Φόρτσιουν και Σπαν απάντησαν, με τη Λάρισα να ισοφαρίζει σε 42-42 (σκορ 3ης περιόδου). Στο 4ο δεκέλαπτο, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 44-42, ακολούθησε σερί 14-0 του Ηρακλή και με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 44-56 στο 35ο λεπτό ο Ηρακλής είχε σημαντικό πλεονέκτημα. Με τους Λιντς και Ντάγκλας να έχουν πάρει «φωτιά» στα τελευταία λεπτά, ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη νίκη του και μάλιστα εκτός έδρας.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Ζαχαρής, Τσιμπούρης

ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάσινγκτον 7 (1), Χάντσον 8, Κρουμπαλί 9, Ζάρας 11 (2), Καράμπελας 6 (2), Τσαϊρέλης 3 (1), Σπυρόπουλος, Σαχπατζίδης, Φόρτιουν 5, Σπαν 6 (2)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Στέργιος Κουφός): Αγραβάνης 13 (2), Τέιλορ 3, Κουζέλογλου 5 (1), Ντάγκλας 22 (3), Λιντς 12, Σκορδίλης 4, Φίλιος 7 (1), Ντάνιελς, Χαριτόπουλος, Τέρνερ 4, Παπαδάκης

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ντελιβερά: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - Μπουρλά στον ΑΝΤ1: Ηχηρό μήνυμα στους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Ιαπωνία - Επίθεση σε τρένο: Μεταμφιεσμένος σε “Τζόκερ” ο δράστης (βίντεο)