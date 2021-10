Πολιτισμός

Κρήτη: Σασμός με βάφτιση στη φυλακή (βίντεο)

Πώς δύο κρατούμενοι έλυσαν τις διαφορές χρόνων, μέσω του μυστηρίου.

Ένα ξεχωριστό μυστήριο τελέστηκε την Κυριακή στις φυλακές της Αγιάς Χανίων, με τη βάπτιση μιας 7χρονης. Το μυστήριο έγινε ο συνδετικός κρίκος για τον σασμό - το φτιάξιμο των σχέσεων - μεταξύ του πατέρα της, κρατούμενου στις φυλακές Αλικαρνασσού Ηρακλείου και του νονού της πλέον, πνευματικού πατέρα, κρατούμενου στην Αγιά Χανίων.

Πέντε νονοί, πρωτοστατούντων αυτών, ο κρατούμενος στην Αγιά και ο διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης, Γεώργιος Κονταξάκης, μύρωσαν τη νεοφώτιστη δίδοντας της το όνομα Νεκταρία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ονήσιμου που βρίσκεται εντός του Καταστήματος Κράτησης. Το μυστήριο, στο οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός και τέλεσε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης από τα Ανώγεια Ρεθύμνου, είναι το αποτέλεσμα του πανάρχαιου εθίμου που διατηρείται στην Κρήτη, αυτό του σασμού, της αποκατάστασης δηλαδή των σχέσεων μεταξύ οικογενειών που βρίσκονται σε μεγάλη διαμάχη, με άσχημες πολλές φορές εξελίξεις για τα μέλη των οικογενειών που εμπλέκονται.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης, Γεώργιος Κονταξάκης, ανέφερε ότι σήμερα ενώθηκαν δύο οικογένειες με την ευχή και ευλογία να αφήσουν πίσω τους όσα τους χωρίζουν και να πορευθούν εν ειρήνη όταν πλέον θα βρεθούν ξανά ελεύθεροι στην κοινωνία των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός είπε πως «οι άνθρωποι αυτοί σήμερα ενώθηκαν πάλι, για αυτόν τον λόγο χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και δίνουμε την ευχή μας να πορευτούν σε όλη τους τη ζωή ενωμένοι και αγαπημένοι».

Για το πόσο αναγκαίο είναι στους ανθρώπους να υπάρχει το βαθύ συναίσθημα και η αγάπη, το πόσο ζωοφόρο για τις κοινωνίες είναι το να υπάρχει υπομονή, καρτερικότητα, δέσιμο και συγχώρεση μεταξύ των μελών της, μίλησε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης από τα Ανώγεια ο οποίος κλήθηκε από τους μεσίτες του σασμού να τελέσει τη βάφτιση της μικρής Νεκταρίας. Όπως είπε, «λόγοι για να χωριστούν οι άνθρωποι παρουσιάζονται καθημερινά πολλοί. Εκείνοι τη στιγμή της διάρρηξης των ανθρωπίνων σχέσεων, οφείλουμε να σταθούμε απέναντι στο μεγαλείο του ανθρώπου όχι μόνο ως πλάσμα θεού αλλά ως έναν από τους κρίκους της τεράστιας αλυσίδας που λέγεται ανθρωπότητα. Το, ένα βήμα πίσω, που λέει ο λαός μας πιστεύω και διαδίδω πως είναι θεία πράξη προς την ενότητα μας, προς την υγεία της κοινωνίας που ζούμε. Παράλληλα όμως η συγχώρεση, η οποία δόθηκε και καταμαρτυρήθηκε σήμερα μέσω του δεσίματος της συντεκνιάς, από τον πατέρα της νεοφώτιστης και τον νονό της, δείχνει ότι η γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων έρχεται μόνο με μία απλή αλλά τόσο σπουδαία φράση. Με συγχωρείς... Σε συγχωρώ. Αυτό άλλωστε ευλογήθηκε, ακούστηκε σήμερα με μάρτυρες στο μυστήριο, ανθρώπων που δίνουν τον δικό τους αγώνα εντός των ψηλών τειχών που τους χωρίζουν από την ελεύθερη κοινωνία και τους δικούς τους ανθρώπους».

Στην εκκλησία όπου τελέστηκε το μυστήριο, επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση, χαρά και πολλά χαμόγελα από τα μέλη των δύο οικογενειών, οι οποίες όπως ανέφερε ο κ. Κονταξάκης, «...μέσα από τις δυσκολίες της ζωής που έχουν οι κτηνοτρόφοι, με τον σασμό αυτόν ανοίγει ένα φωτεινός δρόμος για το αύριο».

