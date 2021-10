Οικονομία

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινάνε οι εκπτώσεις και ποια Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Πότε πέφτει η Black Friday και η Cyber Monday.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, οι εκπτώσεις του φθινοπώρου φέτος θα διαρκέσουν από την 1η μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου. Φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021.

Τρεις ημέρες μετά την Black Friday, είναι η σειρά της Cyber Monday, με εκπτώσεις στις αγορές που γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου.

Στο διάστημα των εκπτώσεων παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της περιόδου, που φέτος συμπίπτει με την 7η Νοεμβρίου, με προτεινόμενο από τον Ε.Σ.Α. ωράριο λειτουργίας, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Εν τω μεταξύ, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος αναφέρεται στους 5 κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών».

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ντελιβερά: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - Μπουρλά στον ΑΝΤ1: Ηχηρό μήνυμα στους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Ιαπωνία - Επίθεση σε τρένο: Μεταμφιεσμένος σε “Τζόκερ” ο δράστης (βίντεο)