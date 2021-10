Κόσμος

Βρετανία: Σύγκρουση τρένων μέσα σε σήραγγα (εικόνες)

Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μέσα σε σήραγγα, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να τραυματιστούν.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ του Αντόβερ και του Σόλσμπερι, ανακοίνωσε η Aστυνομία του Γουίλτσαϊρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε στη σήραγγα Φίσερτον.

First pics coming through from the incident outside Salisbury. The SWR 159 on its side and the GWR 158 alongside it inside Fisherton Tunnel pic.twitter.com/rOBWVVSl2x — Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) October 31, 2021

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, με αδιευκρίνιστο προς το παρόν αριθμό επιβατών, χτύπησε σε ένα αντικείμενο μέσα στη σήραγγα, εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε εν μέρει, σύμφωνα με τον ιστότοπο Wiltshire Today.

Ο μηχανοδηγός έχει παγιδευτεί μέσα στο τρένο.

Two trains have crashed between Salisbury and Andover. Our thoughts are with those affected.



Currently near the scene with emergency services: pic.twitter.com/ZswrIxpIf9 — Gemma Gibson (@journal_gem) October 31, 2021

Ένας δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι υπάρχουν 13 τραυματίες, αλλά κανένας τους δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

