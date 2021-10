Life

Τάσος Ξιαρχό: Χλεύασε, σε βίντεο, κοπέλα με παραπανίσια κιλά

Σάλος στα social media, με θυελλώδεις αντιδράσεις εναντίον του χορογράφου.

Τις τελευταίες ώρες χαμός έχει δημιουργηθεί στα social media για μια ανάρτηση που έκανε ο Τάσος Ξιαρχό.

Συγκεκριμένα, ο χορογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από βραδινή του έξοδο στο οποίο σχολιάζει αρνητικά μια άγνωστη κοπέλα για τα κιλά της και τα ρούχα που φοράει.

Μάλιστα, ο Τάσος Ξιαρχό έδειξε και το πρόσωπο της κοπέλας χωρίς την άδειά της.

«Όταν ήμουν παιδί, άκουγα ένα πράγμα συνέχεια. Ότι όταν είσαι παχύς, δεν φοράς οριζόντια ρίγα. Κοιτάξτε», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος έπειτα γυρνάει την κάμερα προς την κοπέλα.

