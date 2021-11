Κόσμος

Πομπέο για Τουρκία: "Όχι" στην πώληση νέων F-16

Την ξεκάθαρη διαφωνία του με μια ενδεχόμενη πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία εκφράζει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Μιλώντας στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι μια τέτοια συνδιαλλαγή δεν πρέπει ούτε καν να εξεταστεί με δεδομένο ότι θα συνιστά παραβίαση του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA). Υπενθυμίζεται ότι όταν η Τουρκία ολοκλήρωσε την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400, o Μάικ Πομπέο είχε στηριχτεί στον συγκεκριμένο νόμο για να την αποπέμψει από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και στη συνέχεια να της επιβάλει επιπλέον κυρώσεις.

«Βάσει του τι ακριβώς είναι οι κυρώσεις CAATSA μια τέτοια πώληση θα παραβίαζε τον νόμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει, όπως κάναμε και εμείς, να συμμορφωθεί με τον αμερικανικό νόμο. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει. Ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να θέτει σε λειτουργία ένα εξελιγμένο ρωσικό σύστημα. Ήμασταν πάντοτε ξεκάθαροι για τις προσδοκίες μας. Τους ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούν να έχουν τα F-35 στο οπλοστάσιο τους. Καμία συνδιαλλαγή που θα παραβιάζει τον νόμο CAATSA δεν θα πρέπει να εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση, σε καμία χρονική συγκυρία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, λέγοντας ότι τα προβλήματα μεταξύ χωρών, ιδιαίτερα μεταξύ νατοϊκών συμμάχων, δεν πρέπει να λύνονται με επίδειξη ισχύος. Όπως σημείωσε, «πάντοτε παροτρύναμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συμμετέχει σε συζητήσεις. Αν έχουν μια διαφωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης διαφόρων οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Η διαχείριση δεν πρέπει να γίνεται μέσω στρατιωτικής ισχύος, κατοχής ή απειλών για χρήση βίας. Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο καλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ή χώρες πρέπει να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Η Τουρκία συμπεριφέρεται προκλητικά. Πάντοτε τους είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να συζητήσει και να εμπλακεί σε διάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Υπάρχει διεθνής νομιμότητα, υπάρχουν κανόνες και εύχομαι η κυβέρνηση της Τουρκίας να το αντιληφθεί αυτό».

Επιπλέον, εκφράστηκε θετικά για τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που έχει επωμιστεί η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά γενικότερα λόγω και των συμμαχιών που διαμορφώνει με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δουλέψαμε στενά με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του, με τον κ. Δένδια και όπως είδα υπεγράφη πρόσφατα και η νέα αμυντική συμφωνία και είμαι πολύ ικανοποιημένος που ολοκληρώθηκε η δουλειά που εμείς είχαμε αρχίσει. Επίσης, υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί σημαντικές σχέσεις με χώρες στην Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα με το Ισραήλ. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη περιφερειακή αντίληψη για το πως διασφαλίζουμε την ευημερία και η Ελλάδα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής, διασφαλίζοντας την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και συνεργαζόμενη στενά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για την περιοχή», εξήγησε ο κ. Πομπέο.

Τέλος, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξη του για την επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για όσα απαιτούμε από τον κάθε ηγέτη και την ίδια ώρα πρέπει να εκφράζουμε με κάθε τρόπο την στήριξη μας στους πνευματικούς ηγέτες».

