Μενίδι: Συγκλονίζει η γυναίκα που κρεμάστηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών (βίντεο)

Σοκάρει η περιγραφή της γυναίκας, η οποία μίλησε στην εκπμοπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", για την τρομακτική εμπειρία που είχε.



Σοκάρει η περιγραφή της γυναίκας που γατζώθηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών που λίγο πριν της είχαν αρπάξει την τσάντα της μέσα από το όχημα της σε δρόμο στο Μενίδι.

Η γυναίκα περιγράφει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» το περιστιατικό, σημειώνοντας πως γατζώθηκε από το καπό, προκειμένου οι ληστές να μην την πατήσουν.

«Εγώ κινούμουν με το όχημα επί της λεωφόρου Καραμανλή στην περιοχή των Αχαρνών. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Λόγω της κίνησης για να κόψω δρόμο έβγαλα το φλας για να στρίψω αριστερά σε ένα παράδρομο και με το που έβαλα φλας ήρθε ένα όχημα από πίσω μου και με τράκαρε. Κατέβηκα να δω τι έχει γίνει να δω τη ζημιά και κατευθείαν είδα να βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού ένας γεροδεμένος Ρομά. Μου άνοιξε κατευθείαν την πόρτα του συνοδηγού με πέταξε μέσα άρπαξε την τσάντα μου», είπε η γυναίκα και πρόσθσε:

«Εγώ προσπάθησα να αντισταθώ με την τσάντα υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Τελικά κατάφερε μπήκε μέσα στο όχημα του και εκείνη την ώρα έτσι όπως με έσπρωξε εγώ βρέθηκα μπροστά από το όχημα. Βάλανε κατευθείαν να ξεκινήσουνε και προκειμένου να μη με πατήσουνε. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, να με πατήσουν και να με σκοτώσουν . Εγώ τελείως ασυναίσθητα πάτησα επάνω στο καπό. Έκαναν ελιγμούς πατούσαν γκάζι φρένο προκειμένου να με πιέσουν να με αναγκάσουν να πέσω από το όχημα και να με πατήσουνε. Μετά από πολύ ώρα γιατί ήμουνα επάνω κρατιόμουν πάρα πολύ ώρα το καταλάβαινα πήγαιναν πολύ γρήγορα άκουγα φωνές γύρω μου "τι κάνει ο τρελός" "σταματήστε τους" με την άκρη του ματιού μου είδα κάποιος να πλησιάζουν αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε κανείς να τους σταματήσει.»

