Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Έρχονται “Black Friday” και “Cyber Monday”

Ξεκινούν σήμερα οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.



Ένας μήνας γεμάτος με προσφορές και εκπτώσεις, είναι ο Νοέμβριος, με την αγορά να ευελπιστεί σε τόνωση του τζίρου ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 του μήνα, ενώ τα καταστήματα, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου αναμένονται οι προσφορές στο πλαίσιο του θεσμού «Black Friday» που ακολουθεί την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών ενώ την επόμενη Δευτέρα, στις 29 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν των προσφορών στις αγορές που γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου, στο πλαίσιο της «Cyber Monday».

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Με την ευκαιρία της έναρξης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, απευθυνόμενος στους καταναλωτές δηλώνει ότι όλες οι εμπορικές αγορές της Αθήνας παραμένουν ασφαλείς, τα καταστήματα με πραγματικό αίσθημα ευθύνης συνεχίζουν να τηρούν ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας και καλεί τους καταναλωτές να ενισχύσουν όσο μπορούν την αγορά, εκμεταλλευόμενοι τις μειωμένες τιμές των προς διάθεση προϊόντων.

Τέλος, απευθυνόμενος ο πρόεδρος στους εμπόρους, τους διαβεβαιώνει πως ο σύλλογος, με γνώμονα την απαίτηση του συνόλου των επιχειρηματιών αλλά και των φορέων εκπροσώπησης των καταναλωτών της χώρας, εμμένει στο αίτημα του για άμεση κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ως παρωχημένου.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος προτείνει στους καταναλωτές να είναι :

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή ιδιαίτερη στις προσφορές, στις οποίες αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, διότι σε περίπτωση υπαναχώρησης, δεν υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής.

Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.