Βασιλακόπουλος: Δέχθηκα απειλές για την ζωή μου

Για την επίθεση στην ταβέρνα στην Καλαμπάκα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πνευμονολογίας. Τι απαντά η πλευρά του καταστήματος.



Για την επίθεση που δέχτηκε σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα, μαζί με συναδέλφους του πνευμονολόγους, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητές Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Όπως είπε «είναι άλλο θέμα να διαφωνείς και άλλο να μην εφαρμόζεις τον νόμο όπου έχει βάλει η πολιτεία» είπε προσθέτοντας ότι «θα γίνουμε ζούγκλα αν ο καθένας κάνει ότι θέλει»

Αναφερόμενος στο περιστατικό ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως τους έκανε εντύπωση που δεν έκαναν σε κανένα έλεγχο για πιστοποιητικά εμβολιασμού στο κατάστημα. Το θέμα έθεσε ο κ. Λουκίδης, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, ο οποίος τελικά αποφάσισε και πήγες και τους είπε πολύ ευγενικά ότι αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο

Τότε, υποστηρίζει πως ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας όταν άρχισαν να διαμαρτύρονται για την κατάσταση, είπε στους 25 επιστήμονες πως δεν μπορούν να παραμείνουν στο σημείο και άρχισε να μιλάει άσχημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Πνευμονολογίας.

«Όταν μας έδιωξαν από το μαγαζί τους είπα ότι αυτό το θέμα θα το βγάλω στα κανάλια» κάτι που προκάλεσε την έκρηξη, πιθανόν του καταστηματάρχη, ο οποίος του είπε «δεν θα σε φοβηθώ» και «με απείλησε ότι θα μου κάψουν το αυτοκίνητο», ενώ ανέφερε ότι δέχτηκε και απειλές για την ζωή του.

Από το περιβάλλον του καταστήματος, αναφέρουν: «Όταν σηκώθηκαν να φύγουν, άρχισαν να βρίζουν γιατί δεν κάναμε έλεγχο στο τραπέζι τους. Δεν τους επιτεθήκαμε, δεν έπεσε κανένας, απλά τους είπαμε "περάστε έξω κύριοι, φύγετε, δεν σας θέλουμε στο μαγαζί". Έκατσαν, έφαγαν και μετά από δύο ώρες μας έκαναν σκηνικό. Αν μας το έκαναν στην αρχή, θα τους έβγαζα το καπέλο. Όλο το μαγαζί τους έκραζε, τους έβριζε γιατί ήταν προκλητικοί. Η εταιρεία που τους έκανε το τραπέζι, μας είχε ενημερώσει ότι είναι εμβολιασμένοι. Εμείς κάνουμε κανονικά τους ελέγχους, πάντα. Πριν έρθει η συγκεκριμένη παρέα, πέρασε και η αστυνομία και έκανε έλεγχο, είχαμε μέσα 10 παρέες και είχαμε και έξι που κάθονταν έξω γιατί ήταν ανεμβολίαστοι. Για εμάς έχει λήξει το θέμα».

Στην συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος εστιατόρων Αττικής Γιάννης Δαβερώνης, ο οποίος καταδίκασε εκ νέου την επίθεση στον κ. Βασιλακόπουλο. Θέλοντας να εξηγήσει την αναφορά του στον κ. Βασιλακόπουλο ότι «κάποιος πρέπει να με συμμαζέψει γιατί έχω ξεφύγει» ο κ. Δαβερώνης είπε ότι η δήλωση που έκανε ήταν για την εισήγηση που έχει κάνει ο κ. Βασιλακόπουλος σχετικά με την λειτουργία της εστίασης μόνο για εμβολιασμένους.

«Δεν είχα σκοπό να πω κάτι για να βλάψω τον κ. Βασιλακόπουλο», είπε ο κ. Δαβερώνης και πρόσθεσε πως έχει εξηγήσει τους λόγους που έκανε αυτή την παρέμβαση.

«Δεν γίνεται να καταρηγθούν οι μεικτοί χώροι και να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι στα καταστήματα» είπε ο κ. Δαβερώνης με τον κ. Βασιλακόπουλο να απαντά πως «μπορεί να διαφωνεί με την εισήγησή μου , αλλά το θέμα είναι αν μπορούν να λειτουργήσουν τα μέτρα όπως αυτό της μεικτής λειτουργίας».

