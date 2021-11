Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα – Λύτρας: Ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα

Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά της άτυχης 48χρονης. Άνθρωπος με κακοποιητική συμπεριφορά ο δράστης.



Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας της 48χρονης στην Ιεράπετρα που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Μιλώντας για την υπόθεση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο κ. Λύτρας ανέφερε ότι η οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ και ότι τα παιδιά είναι φοβισμένα, μετά από όσα έκανε ο πατέρας τους.



Ο κ. Λύτρας έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με κακοποιητική συμπεριφορά, ο οποίος στο παρελθόν είχε χτυπήσει την μεγάλη του κόρη και είχε στραφεί εναντίον του.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές για ψυχολογικά προβλήματα του δράστη ο κ. Λύτρας είπε πως δεν φαίνεται ένας άνθρωπος που έχει το ακαταλόγιστο, καθώς όπως είπε ο κ. Λύτρας, ο δράστης νοίκιασε το μηχανάκι, πήρε μαζί του το μαχαίρι και πήγε εκεί που δούλευε η Νεκταρία για να την σκοτώσει.

Σημείωσε ακόμα ότι τον προβληματίζει και η συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα

Τέλος, ο κ. Λύτρας είπε ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής γνώριζε για την συμπεριφορά του δράστη αλλά με βάση την νομοθεσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

