Γεωργαντάς - Κορονοϊός: sms σε ορισμένους ανεμβολίαστους

Πόσοι πολίτες έχουν κάνει ήδη την τρίτη δόση του εμβολίου, ποιοι άλλοι πολίτες θα λάβουν sms υπενθύμισης για τον εμβολιασμό τους.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Δευτέρας, ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας για την αποστολή sms σε πολίτες ανεμβολίαστους έναντι του κορονοϊού, προκειμένου να εμβολιαστούν, είπε ότι εκκρεμεί επ΄ αυτού μια υπουργική απόφαση.

Διευκρίνισε ότι είναι απόφαση του Υπ. Υγείας προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, ενώ αποσαφήνισε ότι, λόγω και των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, «sms θα σταλούν μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση και κατά κανόνα είχαν κλείσει κάποιο ραντεβού για εμβολιασμό, που δεν υλοποιήθηκε».

Ο κ. Γεωργαντάς προσέθεσε ότι «στην άυλη συνταγογράφηση είναι εγγεγραμμένοι περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες, από τους οποίους περίπου 400.000 δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτούς, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, θα γίνει μια υπόμνηση μέσω sms».

Όπως είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «δεν θα είναι καθημερινή αυτή η ενημέρωση, θα έχει μια περιοδικότητα. Θα είναι ένα υπενθυμιστικό μήνυμα για την υγεία του ιδίου και του συνόλου, μόνο καλό θα κάνει», λέγοντας ότι ακόμη και 1-2 στους 5 που δεν έχουν εμβολιαστεί, αν παρακινηθεί από τα sms, μόνο όφελος θα υπάρξει.

Για τους εμβολιασμένους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι «εντός διμήνου από την πρώτη δόση, έχουν δικαίωμα για την δεύτερη δόση. Θα έρθει και σε αυτούς υπενθυμιστικό μήνυμα».

Για όσους έχουν κάνει δύο δόσεις, σε ότι αφορά την τρίτη δόση, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι «ήδη αποστέλλονται sms σε όσους είναι άνω των 50 ετών. Με το sms υπενθυμίζεται η δυνατότητα να γίνει η τρίτη, η λεγόμενη αναμνηστική δόση του εμβολίου, έναντι του κορονοϊού. Ισχύει το ίδιο και για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας».

Τέλος, ανέφερε ότι «περισσότεροι από 340.000 πολίτες έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα. Είναι ήδη πάνω από το 30% όσων είχαν δικαίωμα να κάνουν την τρίτη δόση»

Ωστόσο, την αντίθεσή του με την εκστρατεία των sms σε ανεμβολίαστους εξέφρασε ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας LSE, Ηλίας Μόσιαλος. Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τόνισε ότι διαφωνεί με το συγκεκριμένο μέτρο και εκτίμησε ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, και η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

