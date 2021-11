Αθλητικά

Μέσι: Θέλω να γυρίσω στην Μπαρτσελόνα

Τι αποκάλυψε ο “ψύλλος” για το ποδοσφαιρικό του μέλλον και πως δικαιολόγησε την θέληση του να γυρίσει στους μπλαουγκράνα.

Τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα και η αυστηρή πολιτική της LaLiga σχετικά με τα όρια μισθοδοσίας των ισπανικών συλλόγων, ήταν οι αιτίες για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα.

Τόσο ο «ψύλλος», όσο και ο Ζοάν Λαπόρτα ήθελαν να ανανεώσουν την συνεργασία τους, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα ο διάσημος Αργεντινός να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Με την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, ο 34χρονος άσος έχει σκοράρει τρεις φορές σε ισάριθμους αγώνες στο Champions League, αλλά στην Ligue 1 αγνοεί το γκολ μετά από πέντε συμμετοχές.

Κι ενώ όλοι στο Παρίσι περιμένουν το πρώτο γκολ του Μέσι στο πρωτάθλημα, ο διάσημος μεσοεπιθετικός, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Sport» και αναφερόμενος στο ποδοσφαιρικό του μέλλον, τόνισε ότι θέλει να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα:

«Ναι, πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να μπορέσω να βοηθήσω την Μπαρτσελόνα με οποιονδήποτε τρόπο, όντας χρήσιμος και συμβάλλοντας στην επιτυχία του συλλόγου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνω τεχνικός διευθυντής. Δεν ξέρω εάν θα είναι στην Μπαρτσελόνα. Εάν υπάρχει δυνατότητα, θα ήθελα να επιστρέψω για να συνεισφέρω με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί αυτός είναι ο σύλλογος που αγαπώ και θα ήθελα να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός, να συνεχίσει να μεγαλώνει και να συνεχίσει να είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο».

