Κυκλώνας “Νέαρχος”: Ο πέμπτος ισχυρότερος στο Ιόνιο από το 2016

Αξιοσημείωτη είναι πλέον, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συχνότητα εμφάνισης των βαρομετρικών συστημάτων με τροπικά χαρακτηριστικά στο Ιόνιο Πέλαγος κατά τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς από το 2016 έχουν σχηματιστεί πέντε ισχυροί μεσογειακοί κυκλώνες με διάρκεια άνω των 24 ωρών. Μάλιστοι οι τέσσερις από αυτούς (Trixie, Ζήνων, Ξενοφών, Ιανός) επηρέασαν την Ελλάδα με καταστροφικά αποτελέσματα.

Κλιματολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτού του είδους τα βαρομετρικά χαμηλά μπορούν να εμφανιστούν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου με συχνότητα περίπου μία ή δύο φορές ανά έτος, όμως από το 2011 δεν έχει εμφανιστεί μεσογειακός κυκλώνας στη Δυτική Μεσόγειο, δηλαδή δυτικότερα από την Ιταλία. Επιπροσθέτως, παρατηρείται μια αύξηση της έντασης των μεσογειακών κυκλώνων κατά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τις μελέτες, οι οποίες όμως έδιναν το μέγιστο της εμφάνισής τους στη Θάλασσα των Βαλεαρίδων, στην Ισπανία.

Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr συμμετέχει σε μια διεθνή προσπάθεια μελέτης των μεσογειακών κυκλώνων και έκδοσης ενός επιστημονικού ορισμού τους, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές του meteo, τα πρόσφατα καταστροφικά αποτελέσματα των μεσογειακών κυκλώνων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, δείχνουν την επιτακτική ανάγκη εντατικής μελέτης τους.

