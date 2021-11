Life

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)

Τι λέει αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 η γυναίκα που ο χορογράφος χλεύαζε στα social media, για την εξωτερική εμφάνιση και την αμφίεση της.

Την πρώτη συνέντευξη της για όσα έγιναν με τον Τάσο Ξιαρχό και τον σάλο που προκλήθηκε μετά από την ανάρτηση του βίντεο και των αρνητικών σχολίων σε βάρος της από τον χορογράφο, λόγω της εξωτερικής εμφάνισης της, έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας, η νεαρή γυναίκα.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαίρη είπε, μεταξύ άλλων, «αυτό που ζω είναι άδικο και ακατανόητο».

Όπως περιέγραψε, «έτυχε να βγω με την παρέα μου και στο διπλανό τραπέζι να είναι αυτός ο άνθρωπος με μια κοπέλα. Εκείνη την στιγμή δεν κατάλαβα ότι με τραβούσε με το κινητό. Δεν είχα τον νου μου στον άνθρωπο. Δεν το γνωρίζω καν. Η κοπέλα που είμασταν μαζί έξω, τον ήξερε και ρώτησα “ποιος είναι αυτός που έρχεται ο μετρ του μαγαζιού να τον εξυπηρετήσει;”. Πήγε να μου τον δείξει στο Instagram και είδα το πρόσωπο μου και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα».

Συνέχισε αναφέροντας ότι «η κοπέλα (ενν: που ήταν μαζί με τον Τάσο Ξιαρχό), δεν είπε κάτι σε εμένα προσωπικά, αλλά μιλούσαν δυνατά και γελούσαν. Εκείνη την στιγμή δεν κατάλαβα ότι με κορόιδευαν, μετά το βίντεο που είδα, το κατάλαβα».

Όπως συμπλήρωσε η Μαίρη, συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, «αφού είχε ανεβάσει το βίντεο, που προφανώς το βρήκε πολύ αστείο, (ενν: ο Τάσος Ξιαρχό) έκανε κινήσεις που νόμιζα ότι κάτι συμβαίνει και ανησύχησα και τον ρωτήσαμε “αν είναι καλά” και είπε “όχι, καλά είμαστε, απλά χορεύουμε”».

Σε ότι αφορά το μήνυμα με το οποίο ο Τάσος Ξιαρχό, αναφέροντας και διάφορα άλλα και ξεκινώντας και μια δημοσκόπηση, ζήτησε συγγνώμη, η Μαίρη είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, «δεν πιστεύω αυτήν την συγγνώμη, Μπορούσε να στείλει σε εμένα ένα μήνυμα να πει συγγνώμη. Είναι αστείο και κοροϊδευτικό προς εμένα και όλους τους ανθρώπους, να βάζεις μετά μια δημοσκόπηση και να λες αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις και αν συμφωνείτε. Είναι απαράδεκτο και είναι κοροϊδία προς όλους τους ανθρώπους που τον ακολουθούν».

«Εγώ δεν θέλω να κινηθώ νομικά εναντίον του. Βιώνω έντονα τα αρνητικά σχόλια του κόσμου για την εμφάνιση μου. Όταν είσαι μικρός δεν αντιλαμβάνεσαι τόσο έντονα. Μεγαλώνοντας όμως είναι αλλιώς», είπε η Μαίρη και συνεχίζοντας για τον Τάσο Ξιαρχό είπε «αυτός παίρνει ένα δημόσιο μέσο και κάνει τέτοια κριτική; Να πεις για έναν άνθρωπο που έχει βγει σε ένα μαγαζί με την παρέα του… τι; Και γιατί;».

«Αυτό που έκανε, τον έκανε να νιώσει καλύτερα; Δεν το δέχομαι και διότι προέρχεται από έναν άνθρωπο που έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις σε μικρή ηλικία, που έχει ζήσει και στο εξωτερικό και έχει δει κάποια πράγματα. Γιατί το θύμα να γίνει θύτης; Με ανάγκασε να φύγω από το εστιατόριο», είπε η Μαίρη.

Καταλήγοντας, επεσήμανε για τον Τάσο Ξιαρχό και κάθε ανάλογη συμπεριφορά, «κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη, κοίταξε την καμπούρα σου και άσε τον άλλον να κάνει ότι θέλει».

Από τις 11:00 της Δευτέρας, δεν υπήρχε πρόσβαση στον λογαριασμό του Τάσο Ξιαρχό στο Instagram, είτε διότι ο ίδιος τον "κατέβασε" είτε μετά από πρωτοβουλία της πλατφόρμας, ως συνεπακόλουθο των πολυάριθμων αναφορών για τις αναρτήσεις του χορογράφου.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», με τις αναρτήσεις του Τάσου Ξιαρχό, όσα ακολούθησαν και την συνέντευξη της κοπέλας που ο χορογράφος χλεύαζε για την εξωτερική της εμφάνιση:

