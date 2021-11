Οικονομία

Μητσοτάκης: Πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη για όλους

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός για το κυβερνητικό πρόγραμμα, την οικονομία και το “άλμα προόδου” το 2022.

«Η Ελλάδα αλλάζει και είναι έτοιμη να κάνει ένα μεγάλο άλμα προόδου. Το 2022 η ανάπτυξη θα είναι ισχυρή, με διάρκεια σε βάθος χρόνου και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: τα οφέλη της, θα αφορούν το κράτος, τις επιχειρήσεις και, κυρίως, τους πολίτες. Με άλλα λόγια, θα είναι ανάπτυξη για όλους», αναφέρει σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός.

Όπως σημειώνει στο ethnos.gr ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η αισιοδοξία αυτή δεν αποτελεί προϊόν επιθυμίας ή βούλησης. Αλλά συμπέρασμα στο οποίο οδηγούν οι αριθμοί. Τα περίπου 70 δις ευρώ κοινοτικών πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα, τα επόμενα χρόνια, κινητοποιώντας, παράλληλα, και δεκάδες δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων. Και ακόμη, τα 35 δισεκατομμύρια της αύξησης των καταθέσεων, από τα οποία 20 αφορούν αποταμιεύσεις νοικοκυριών.

Το θετικό κλίμα διαμορφώνει, επίσης, και η υποχώρηση της ανεργίας κατά 2 μονάδες, παρά την πανδημία. Σήμερα, οι εργαζόμενοι Έλληνες είναι οι περισσότεροι της τελευταίας δεκαετίας. Και λειτουργούν 46.000 περισσότερες επιχειρήσεις ακόμη και από την περίοδο πριν από την επίθεση του Κορωνοϊού.

Το ίδιο σηματοδοτούν οι αυξήσεις των εξαγωγών, της μεταποίησης και των κατασκευών. Ενώ και τα έσοδα του τουρισμού ήδη ξεπερνούν κατά πολύ τους αρχικούς στόχους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος στην πατρίδα μας βρίσκεται, τώρα, στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας εικοσαετίας.

Η Ελλάδα προσανατολίζεται, πλέον, στην εξωστρέφεια, στην τεχνολογία και τις εξαγωγές. Και εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Microsoft, η Cisco, η Digital Realty, η Pfizer την επιλέγουν για να κάνουν επενδύσεις.

Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ αποκτά νέους πόρους, ώστε να τους διαθέσει σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού του δικτύου της. Σε ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών και σε καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ενώ αναγεννώνται και εθνικές παραγωγικές δυνάμεις που έμεναν επί χρόνια σε αδράνεια.

Μόλις την περασμένη Πέμπτη έγινε ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Ένας από τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές του κλάδου, ο όμιλος Fincantieri, εξέφρασε γραπτώς το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στην εταιρία, σε συνεργασία με την ΟNEX.

Ολοκληρώνεται, έτσι, ένα συντονισμένο σχέδιο ενεργοποίησης των τριών ναυπηγείων -Σύρου, Σκαραμαγκά και Ελευσίνας- που έμεναν κλειστά. Ναυπηγεία, τα οποία θα λειτουργήσουν και πάλι, προσφέροντας θέσεις εργασίας και δημόσιο πλούτο. Αλλά και δίνοντας νέα ζωή στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες που άλλοτε τροφοδοτούσαν ολόκληρες περιοχές.

Στο μέτωπο των μεγάλων έργων, τέλος, επενδύσεις, όπως του Ελληνικού και της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, έχουν ξεμπλοκάρει και προχωρούν. Κατασκευάζεται, ήδη, ο οδικός άξονας Ε-65 και έχει, επιτέλους, δρομολογηθεί ο ΒΟΑΚ της Κρήτης. Ενώ η Ελλάδα, όπως διαπίστωσαν οι επισκέπτες της, φέτος το καλοκαίρι, διαθέτει, πλέον, 14 ανακαινισμένα αεροδρόμια. Και είναι έτοιμα να αξιοποιηθούν τέσσερα σημαντικά λιμάνια μας για να ακολουθήσουν ακόμη έξι.

Διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών. Όχι μόνο γιατί είναι απόλυτα εξωστρεφής. Όσο, κυρίως, γιατί ενσωματώνει ως συγκριτικά της πλεονεκτήματα τις δύο μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας: την ψηφιακή επανάσταση και την πράσινη οικονομία.

Ακριβώς γι’ αυτό, προωθούμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονίζουν συνολικά το παραγωγικό μας πρότυπο. Και τις οποίες δεν ανέστειλαν ούτε οι δυσκολίες της υγειονομικής κρίσης. Τολμηρές τομές στην Παιδεία, στην οικονομία, στην εργασία, στην ασφάλιση και στο κοινωνικό κράτος, παντού. Και καθώς, σταδιακά, η πανδημία υποχωρεί, οι κρίσιμες αυτές αλλαγές επανέρχονται ως κεντρική μας προτεραιότητα.

Η ανάγκη για απεξάρτηση από ρυπογόνα καύσιμα και η δυναμική στροφή στην καθαρή ενέργεια, μάς έχει οδηγήσει στον φιλόδοξο στόχο το αργότερο μέχρι το 2028 να απεμπλακούμε από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη. Και γι΄ αυτό η πράσινη μετάβαση θα χρηματοδοτηθεί με πάνω από 25 δισ. ευρώ επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όμως, η περιπλοκότητα αυτής της μετάβασης και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται, σε συνδυασμό με ασυμμετρίες, όπως αυτές που παρατηρούνται, σήμερα, στην αγορά του φυσικού αερίου, δημιουργούν αβεβαιότητες. Προχωράμε, έτσι, σε έκτακτα μέτρα ανακούφισης. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι ευρύτερες γεωστρατηγικές επιλογές με επίκεντρο την Ενέργεια. Εμβληματική πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία μας με την Αίγυπτο για κατασκευή υποβρύχιου καλωδίου που θα συνδέει τις δύο χώρες, παρέχοντας στην Ευρώπη φθηνό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής. Καθιστώντας, όμως, ταυτόχρονα, και την Ελλάδα διεθνή ενεργειακό κόμβο.

Στην ίδια κατεύθυνση και οι προσπάθειες να γίνει η χώρα μας το φυσικό σημείο εισόδου της ευρωπαϊκής ηπείρου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και για το υδρογόνο. Κάτι που συζήτησα εκτενώς και στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής μου στη Σαουδική Αραβία.

Σημαντικό στόχο μας αποτελεί, επίσης, η αναγέννηση της ελληνικής μεταποίησης και βιομηχανίας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά εξαρτημένη από τις υπηρεσίες. Η ανταγωνιστική βιομηχανική παραγωγή αποτελεί μεσοπρόθεσμο στόχο. Γι’ αυτό και πρόθεσή μας είναι έως το 2030 η συμμετοχή της στο ΑΕΠ από 9,5% πέρυσι να φτάσει το 15%. Δηλαδή, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Κλειδί» η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων

«Κλειδί» για την επιτυχία μίας τέτοιας εξέλιξης είναι η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας. Γι΄ αυτό και, μεταξύ άλλων, δίνουμε κίνητρα για την ενίσχυσή τους. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα, που συγχωνεύονται, στο εξής θα φορολογούνται με 30% λιγότερο φόρο. Δηλαδή με συντελεστή μόνο 15,5%.

Αποδίδουμε, όμως, μεγάλη σημασία, και στη χρηματοδότησή τους. Σε αυτό, άλλωστε, αποσκοπούν και οι παρεμβάσεις μας στο τραπεζικό σύστημα, που φέρνουν, ήδη, χειροπιαστά αποτελέσματα: τα «κόκκινα» δάνεια έχουν περιοριστεί κατά 50% και σύντομα θα καταγράφονται με μονοψήφιο ποσοστό.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι, σήμερα, η χώρα επιχειρεί ένα ψηφιακό άλμα. Το πιστοποιούν οι σχεδόν 1.300 υπηρεσίες που ήδη προσφέρει το gov.gr και τα 300 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές που υπολογίζεται ότι θα γίνουν μέσα στο 2021. Η ευρύτατη και σωτήρια χρήση του «112». Αλλά και δράσεις πολύτιμες, όπως οι εμβολιασμοί της Επιχείρησης «Ελευθερία» και η έκδοση των πιστοποιητικών της. Η ψηφιακή μετάβαση, λοιπόν, θα συνεχιστεί με πρωτοπόρο το κράτος και συμπαραστάτη την έρευνα και την καινοτομία που προσφέρει η ιδιωτική δημιουργία.

Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες

Όλα τα θετικά στοιχεία που συνοδεύουν σήμερα την ελληνική οικονομία, μεταφράζονται σταδιακά σε χειροπιαστό όφελος για κάθε Έλληνα. Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Η ανάπτυξη οφείλει να συνοδεύεται από ευκαιρίες για όλους και από ένα δίχτυ προστασίας ειδικά για τους πιο ευάλωτους. Κάτι που, προφανώς, μεταφράζεται σε πολιτικές κατευθύνσεις, μέτρα και πρόνοιες. Γιατί αυτό επιδιώκει μία πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση: ανάπτυξη και διάχυση των ωφελημάτων στην κοινωνία. Όχι ανακύκλωση της μιζέριας.

Στη διάρκεια της πανδημίας εξελίχθηκε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 41 δις ευρώ, υπέρ του κόσμου της εργασίας. Δεσμευτήκαμε για την προστασία του εισοδήματος, μειώσαμε φόρους και εισφορές. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εξακολουθεί να ανακουφίζει παραπάνω από 500.000 πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ενώ προχωρήσαμε και σε έκτακτα μέτρα στήριξης, άνω των 500 εκατομμυρίων, λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Το ενδιαφέρον μας είναι σταθερά στραμμένο στη μεσαία τάξη, στους νέους.

Σήμερα, με λιγότερα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη που μεγεθύνουν το εισόδημα και προστατεύουν την ιδιοκτησία. Και αύριο, με καλύτερους μισθούς ως μέρισμα της κοινωνίας από τη μεγέθυνση του πλούτου της χώρας.

Κρίσιμο παράγοντα για την αδιάλειπτη αναπτυξιακή πορεία αποτελεί η πολιτική σταθερότητα. Άλλωστε οι προοπτικές που δημιουργήσαμε συνδέονται με το γεγονός ότι έχουμε μια σταθερή, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, που συντονίζει τα βήματα της χώρας με τις εξελίξεις στον υπόλοιπο κόσμο.

Εφαρμόζουμε με συνέπεια το πρόγραμμά μας μέχρι το τέλος της τετραετίας

Για όλα τα παραπάνω μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω, χωρίς να παρασυρθώ σε άγονες και επιζήμιες τοξικές αντιπαραθέσεις. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το πρόγραμμά μας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Και τότε θα κριθεί η αποτελεσματικότητα και το έργο αυτής της κυβέρνησης, σε σύγκριση με τα ψέματα και τα ολέθρια λάθη της προηγούμενης. Θα είναι εκείνη η ώρα που θα ζητήσω από τον ελληνικό λαό αυτοδυναμία προκειμένου η χώρα να συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο της προόδου και να μην επιστρέψει σε ένα παρελθόν, που νομίζω κανένας πολίτης δεν θέλει, πλέον, να θυμάται».

