Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η δωρεά οργάνων είναι δωρεά ζωής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας μετέβη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μήνυμά της για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.



Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετέβη σήμερα το πρωί στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας και παρακολούθησε μαζί με τα παιδιά της Στ΄Δημοτικού ένα μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Οργανούληδες». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματος η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Η δωρεά οργάνων αποτελεί τη μεγαλύτερη μορφή ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας. Μας αφορά όλους, αφού ο καθένας μας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση ενός ασθενή που έχει ανάγκη από μεταμόσχευση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα που ανοίγει και μέσα στην τάξη τον διάλογο για τη φροντίδα της υγείας μας και τις μεταμοσχεύσεις».

Τέλος, προέτρεψε να «στηρίξουμε αυτή την εθνική προσπάθεια όλοι, ώστε να διαδοθεί το σπουδαίο μήνυμα της ημέρας: Η δωρεά οργάνων είναι δωρεά ζωής!».

Παρόντες στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ήταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Ιωάννης Μπολέτης, η προϊσταμένη Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων στον ΕΟΜ Γιούλη Μενουδάκου, ο υπεύθυνος προγραμμάτων Yγείας του Ιδρύματος Ωνάση Αλέξανδρος Μωρέλλας η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωναση Εφη Τσιοτσιου και η διευθύντρια του σχολείου Γραμματική Βοζίδη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη για όλους

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής