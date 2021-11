Life

“Το Πρωινό” - Γαλίτης για Φιλιππίδη: κάποιοι τον φρόντιζαν και… (βίντεο)

Τι αναφέρει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για την συνεργασία του με τον προφυλακισμένο καλλιτέχνη, τους “κολλητούς” και το θέατρο, αλλά και την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί.

Για την συμμετοχή του στην θεατρική παράσταση «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός», στην οποία βρίσκεται επί σκηνής και με τον Χάρη Ρώμα, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Γαλίτης.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος είπε ακόμη πως «4-5 χρόνια ήταν η παρουσία μου στην τηλεόραση, πυκνή και παραγωγική. Κοντεύουν τώρα περίπου 20 χρόνια που η σχέση μας είναι πιο διακριτή», λέγοντας ότι δεν του γίνονται προτάσεις.

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες στο θέατρο, τον Πέτρο Φιλιππίδη με τον οποίο έχει συνεργαστεί επί μακρόν και το κίνημα #MeToo, ο Γιώργος Γαλίτης είπε «φυσικά και είμαι υπέρ των θυμάτων, στηρίζω αυτό το κίνημα. Τους ξέρω όλους τους ανθρώπους, έχω συνεργαστεί και με τους από εδώ και τους από εκεί», διευκρινίζοντας πάντως ότι «για βιασμούς και ξυλοδαρμούς δεν έχω ακούσει».

Ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη, χωρίς ουδέποτε να αναφερθεί το όνομα του, ο Γιώργος Γαλίτης είπε «φυσικά και αποκαθηλώθηκε στα δικά μου μάτια», αναφέροντας ότι «ήταν ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις κάποια σχέση, έχεις δημιουργήσει κάποια πράγματα, έχεις γελάσει μαζί τους, έχεις κλάψει μαζί τους και έχεις ζήσει τόσα πράγματα».

Σχολιάζοντας όσα έχουν καταγγελθεί, ο Γιώργος Γαλίτης δήλωσε στο «Πρωινό» πως «συνήθως αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τους ανήκουν όλα. Δεν τους αρκεί να είναι πρωταγωνιστές… θέλουν να είναι τα πάντα», ενώ συμπλήρωσε για τον Πέτρο Φιλιππίδη πως «οι σχέσεις που είχα με έναν άνθρωπο από αυτούς έχουν ατονήσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Όμως άνθρωποι που ήταν κοντά τους, προφανώς επικοινώνησαν μαζί τους και τους βοήθησαν. Υπήρχαν άνθρωποι που τους φρόντισαν, που τους φιλοξένησαν….. Δεν θα αλλάξει κάτι. Πάλι οι κολλητοί (ενν: των μεγάλων παραγωγών) θα είναι στα μεγάλα θέατρα».

