Life

“Το Πρωινό”: Η Μαίρη Μηλιαρέση, “Η Φάρμα” και η… Έλλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η παρουσιάστρια για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το αγαπημένο της σκυλάκι, την τηλεόραση και τις τηλεπωλήσεις.

Για τον αγαπημένο της σκύλο, την Έλλη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία μάλιστα έχει «μάθει» και στο σκυλάκι της την συνήθεια του βουρτσίσματος των δοντιών, κάτι που έδειξαν live στον αέρα της εκπομπής.

Όπως αποκάλυψε η Μαίρη Μηλιαρέση, θα είναι ένας από τους παίκτες στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1, που επιστρέφει σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, η Μαίρη Μηλιαρέση είπε πως «μια φορά το έκανα, λόγω της κόρης μου, άφησα την τηλεόραση και την δουλειά μου. Θα επιμείνω να πάρω μαζί και τον σκύλο μου, αλλά εάν δεν τα καταφέρω, νομίζω δεν θα χάσω για δεύτερη φορά την ευκαιρία, θα μπω στην «Φάρμα» σε κάθε περίπτωση»

«Έφυγα από την τηλεόραση για την κόρη μου. Κάποια στιγμή χώρισα. Είχα αγοράσει σπίτι και το πούλησα και πήγα να μείνω σε μικρότερο σπίτι, άλλαξα αυτοκίνητο, πολλές φορές έμεινα χωρίς χρήματα, αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους», εξομολογήθηκε η Μαίρη Μηλιαρέση.

Σε ότι αφορά την τηλεοπτική προώθηση προϊόντων, είπε στο «Πρωινό» ότι «στην Αμερική, οι άνθρωποι που κάνουν πωλήσεις είναι σούπερ σταρ. Είναι το οικονομικό μέρος της εκπομπής. Ήμουν στις πολύ δύσκολες μου και μου ήρθε η πρόταση να κάνω ένα εμπορικό. Την πρώτη φορά ήμουν άθλια, οι άνθρωποι πλήρωσαν τσάμπα λεφτά. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Το έκανα και άλλες φορές. Στην αρχή στενοχωριόμουν λίγο, δεν το ευχαριστιόμουν. Μετά το έκανα με χαβαλέ και με τεράστια χαρά και έκανε και εμπορική επιτυχία και πλέον ζω από αυτό», ενώ αποκάλυψε πως «έχει τύχει μια φορά να προωθήσω προϊόν που δεν το πίστευα και άλλη μια φορά, που το πλήρωσα ακριβά, ήταν με τις μάσκες για τον κορονοϊό».

«Την Πέμπτη μπαίνουμε σε καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο, στο οποίο θα πάμε μαζί με την Έλλη», είπε σε ότι αφορά την προετοιμασία των παικτών για την «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)

“Ήλιος”: νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (εικόνες)