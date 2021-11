Οικονομία

Τσίπρας για λαϊκές αγορές: Η κυβέρνηση διαλύει τον κοινωνικό τους ρόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους από τη Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.



Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από τη Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, «σε μία περίοδο που περνά πολύ δύσκολα ο μέσος Έλληνας και το κάθε νοικοκυριό ζορίζεται, η κυβέρνηση διαλύει τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών», μετατρέποντάς «και τις λαϊκές αγορές σε σούπερ μάρκετ».



Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «πολύ σοβαρό πλήγμα τόσο για την παραγωγή και τους παραγωγούς, όσο όμως και για το μέσο νοικοκυριό», σημειώνοντας πως «οι λαϊκές αγορές είναι μία διέξοδος για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για τους πολίτες».

Χαρακτήρισε δε «αδιανόητη» τη «σπουδή της κυβέρνησης» να πουλήσει τη ΔΕΗ και να διαλύσει τις λαϊκές αγορές, την ώρα που καλείται να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας, με το «ρεύμα να έχει φθάσει τρεις φορές πάνω και τις τιμές όλων των βασικών προϊόντων να έχουν πολλαπλασιαστεί».



Τόνισε επίσης, πως «ακόμα και βουλευτές της ΝΔ διαφωνούν» με το επίμαχο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, σημειώνοντας ωστόσο πως «σημασία έχει τι θα ψηφίσουν».



Παράλληλα, επεσήμανε πως η λογική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι «τα πάντα σε επαγγελματίες μεσάζοντες και καμία στήριξη στους παραγωγούς», υπογραμμίζοντας «την αμέριστη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».



Τέλος, ο κ. Τσίπρας, αφού είπε ότι «το ζήτημα είναι το νομοσχέδιο αυτό να μην ψηφιστεί και αν περάσει να μην εφαρμοστεί», δεσμεύθηκε ότι «εμείς είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την επόμενη μέρα, στο βαθμό που ξαναέρθουμε σε θέσεις ευθύνης».

«Νομοσχέδιο-ταφόπλακα των λαϊκών αγορών»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, κ. Άγγελος Δερετζής, έκανε λόγο για «νομοσχέδιο ταφόπλακα των λαϊκών αγορών», τονίζοντας πως «το φωνάζουμε εδώ και 8 μήνες».



Υπογράμμισε ότι σταματά την προσέλευση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, «για να μπορεί να έρχεται στη λαϊκή και να πουλάει φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για να βγάζει κάτι παραπάνω για τον εαυτό του».



«Ο καταναλωτής έρχεται στις λαϊκές γιατί είναι φθηνά και ξέρουμε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερα» πρόσθεσε. «Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να γίνουν όλοι μεσάζοντες» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το νομοσχέδιο αλλάζει την ισορροπία που υπήρχε στις λαϊκές να υπάρχουν 50% επαγγελματίες και 50% παραγωγοί. «Θέλει να κάνει, ειδικά στην Αττική, όλους τους παραγωγούς επαγγελματίες» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «λάθος κατεύθυνση που θα φέρει την απαξίωση των λαϊκών αγορών και θα οδηγήσει στο κλείσιμό τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο Κρήτης - “Ομηρία” Κοσμήτορα: Η Κεραμέως ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα

MyDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία για όλους, “τέλος” τα χάρτινα τιμολόγια

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: SMS στα κινητά χιλιάδων πολιτών

Gallery