Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη για την “έκρηξη” των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για τα επιδημιολογικά δεδομένα και την αύξηση στον θανάτων. Στο τραπέζι νέα μέτρα.

Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενα την ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων, την τόνωση των ελέγχων για την τήρηση των υφιστάμενων μέτρων και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης πραγματοποιήθηκε το πρωί, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Μίνας Γκάγκα και των Υπουργών Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσου. Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι Περιφερειάρχες και εκπρόσωποί τους, καθώς και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για την ένταξη γιατρών σε νοσοκομεία της περιφέρειας, δεδομένων των αυξημένων αναγκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα αναδιάταξης του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί σε Κέντρα Υγείας και εμβολιαστικά κέντρα ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την κάλυψη όλων των αναγκών του πληθυσμού.

Επισημάνθηκε η σημασία της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες που διστάζουν να εμβολιαστούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ενημέρωσης των πολιτών σε προσωπικό επίπεδο και σε περιβάλλον εμπιστοσύνης, μέσω εξατομικευμένων εκστρατειών ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης υπογραμμίστηκε η σημασία των ελέγχων, όχι μόνο όσον αφορά την είσοδο εμβολιασμένων πολιτών σε αμιγείς χώρους αλλά και για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας. Τις επόμενες εβδομάδες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εντατικοποιήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του κορονοϊού, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.

«Έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι η πανδημία έχει δυναμικό χαρακτήρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι με τον covid δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Όσο υπάρχουν ανεμβολίαστοι ο ιός βρίσκει πρόσφορο πεδίο εξάπλωσης. Όπως καταγράφεται από τον ΕΟΔΥ, υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών. Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η πανδημία θερίζει εκτός ελέγχου

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, για την πορεία της πανδημίας, αναφέρονται τα εξής:

«Με 1.110 απώλειες τον Οκτώβριο και 421 διασωληνωμένους ο κ. Μητσοτάκης αρνείται την ελάχιστη συνεννόηση. Λέει όχι στην πρόταση Τσίπρα για κοινής αποδοχής Επιστημονική Επιτροπή που θα αναλάβει τη διαχείριση της πανδημίας, στην οποία απέτυχε παταγωδώς απαξιώνοντας τους επιστήμονες: αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ προχωράει σε μείωση δαπανών για την Υγεία κατά 900 εκατ. Ευρώ, αντί για στοχευμένες δράσεις, ώστε να πειστούν όχι οι αντιεμβολιαστές, αλλά οι συμπολίτες μας που διατηρούν ακόμα επιφυλάξεις για το εμβόλιο, ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται να αρχίσει να στέλνει SMS. Για άλλη μια φορά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξέλιξη της πανδημίας τον χειμώνα».

Σε δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται πως «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να τα έχει χαμένα, αδυνατεί να αντιμετωπίσει τη νέα έξαρση της πανδημίας. Τα ημίμετρα που διαρρέει αποτελούν μια τρύπα στο νερό. Είναι ώρα αποφάσεων, για να μην ξαναζήσουμε τον περσινό εφιάλτη. Χωρίς δισταγμούς, χωρίς παζάρια και υπεκφυγές. Χωρίς το φόβο του πολιτικού κόστους. Εμβολιασμοί από κινητά συνεργεία, υποχρεωτικοί εμβολιασμοί για επαγγέλματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες, ενίσχυση του ΕΣΥ με ένταξη τώρα και του ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό. Και σε κάθε περίπτωση, να υπάρξουν επιτέλους ουσιαστικοί έλεγχοι στην εφαρμογή των μέτρων, γιατί έως τώρα αυτοί είναι ανύπαρκτοι».

Σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Λύση αναφέρει «Το γεγονός ότι τα κρούσματα του κορωνοϊού καθώς και οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι πολλαπλάσιοι από την περσινή αντίστοιχη περίοδο, καταδεικνύει για άλλη μια φορά την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση θα απολογηθεί για τις λάθος επιλογές της και τις ψευδείς διαβεβαιώσεις της περί της επίτευξης τείχους ανοσίας που μετατράπηκε σε «τείχος διχασμού» της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να αυξήσει τον αριθμό των ΜΕΘ, να εφαρμόσει ιχνηλάτηση με αξιόπιστα τεστ, αναλώθηκε στην δαιμονοποίηση των υγειονομικών λειτουργών, των πιστών, των παρελάσεων. Η ΝΔ «δαιμονοποίησε» τους πάντες για να μετακυλήσει τις ευθύνες της. Σήμερα αποδεικνύεται πως είναι ανίκανη και επικίνδυνη για να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος για Πέραμα: Λάθος η διακοπή καταδίωξης - Αλλαγές στην Άμεση Δράση

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)