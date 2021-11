Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: αστυνομικός πυροβόλησε κατά διαρρηκτών

Ο αστυνομικός ήταν γείτονας φαρμακείου, το οποίο επιχειρούσαν να διαρρήξουν δύο κακοποιοί. Όταν τους αντιλήφθηκε, πυροβόλησε στον αέρα.

Τη νύχτα δύο επίδοξοι διαρρήκτες φαρμακείου, στον Άγιο Δημήτριο, επιχείρησαν να σπάσουν την τζαμαρία του καταστήματος για να εισέλθουν σε αυτό και να αρπάξουν τυχόν χρήματα ή ότι άλλο θα τους φαινόταν πολύτιμο.

Αστυνομικός που υπηρετεί στην ΟΠΚΕ και διαμένει σε παρακείμενο διαμέρισμα, άκουσε τον θόρυβο έξω από το σπίτι του. Βγήκε να δει τι συμβαίνει και είδε τους υποψήφιους διαρρήκτες να επιχειρούν να μπουν στο φαρμακείο.

Για να τους αποτρέψει, πήρε το υπηρεσιακό του περίστροφο και άνοιξε πυρ στον αέρα, για εκφοβισμό των διαρρηκτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε τέσσερις φορές, με θραύσματα από τις σφαίρες να καταλήγουν στην τζαμαρία του φαρμακείου και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι διαρρήκτες τράπηκαν σε φυγή, ο αστυνομικός κάλεσε την Άμεση Δράση, ενημέρωσε τους συναδέλφους του και εκείνοι τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον Εισαγγελέα, με απόφαση του οποίου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την απολογία του.





