Επίθεση στον Βασιλακόπουλο: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον προπηλακισμό

Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα.



Την παρέμβαση του διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Σταμ. Δασκαλόπουλου προκάλεσε η επίθεση που δέχθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ενώ γευμάτιζε με πνευμονολόγους σε ταβέρνα στο Καστράκι Καλαμπάκας το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το πρώτο σκέλος της εισαγγελικής παρέμβασης αφορά στο εάν τελέστηκαν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις και σε καταφατική περίπτωση, ποιες.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στο να διερευνηθεί εάν οι παθόντες θα υποβάλλουν έγκληση ή όχι με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής έγκλησης ολοκληρώνεται σε 3 μήνες.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, κατήγγειλε πως προπηλακίστηκε όταν συνάδελφοί του παρατήρησαν τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας γιατί δεν γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως τους έκανε εντύπωση που δεν έκαναν σε κανένα έλεγχο για πιστοποιητικά εμβολιασμού στο κατάστημα. Το θέμα έθεσε ο κ. Λουκίδης, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, ο οποίος τελικά αποφάσισε και πήγες και τους είπε πολύ ευγενικά ότι αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο

Τότε, υποστηρίζει πως ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας όταν άρχισαν να διαμαρτύρονται για την κατάσταση, είπε στους 25 επιστήμονες πως δεν μπορούν να παραμείνουν στο σημείο και άρχισε να μιλάει άσχημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Πνευμονολογίας.

«Όταν μας έδιωξαν από το μαγαζί τους είπα ότι αυτό το θέμα θα το βγάλω στα κανάλια» κάτι που προκάλεσε την έκρηξη, πιθανόν του καταστηματάρχη, ο οποίος του είπε «δεν θα σε φοβηθώ» και «με απείλησε ότι θα μου κάψουν το αυτοκίνητο», ενώ ανέφερε ότι δέχτηκε και απειλές για την ζωή του.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για το περιστατικό στην Καλαμπάκα

Σε ανακοίνωση της, η ΕΠΕ, αναφέρει τα εξής:

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών της εκδηλώσεων, διοργάνωσε στη Καλαμπάκα το σεμινάριο της ομάδας άσθματος. Το σεμινάριο παρακολούθησαν δια ζώσης 50 ιατροί ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ενώ παράλληλα υπήρξε και διαδικτυακή συμμετοχή. Το σεμινάριο ήταν απόλυτα επιτυχές με ευρεία ανταλλαγή απόψεων και διαδραστικότητα.

Το μεσημέρι της 30ης/10/2021 ομάδα 15 περίπου ιατρών που παρακολουθούσαν το σεμινάριο ανάμεσα τους και ο πρόεδρος της ΕΠΕ γευμάτισαν σε εστιατόριο της περιοχής. Στη διάρκεια του γεύματος που έλαβε χώρα σε κλειστό χώρο παρατήρησαν ότι δεν γινόταν έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού. Πριν δε την αποχώρηση τους, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ και Καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, χρησιμοποιώντας το θεσμικό του ρόλο με απόλυτα ευγενικό και περισσότερο συμβουλευτικό τρόπο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου, τονίζοντας τους την σημασία της περιοχής για το τουριστικό χάρτη και ότι θα πρέπει ως υπεύθυνοι της επιχείρησης να περιφρουρούν πρώτοι τη δημόσια υγεία και την ίδια τους την επιχείρηση.

Δεν υπήρξε κανένας ελεγκτικός ρόλος και η προσέγγιση ήταν απόλυτα συμβουλευτική και καλοπροαίρετη. Η αντίδραση όμως του καταστήματος ήταν δυσανάλογη της προσέγγισης και οδήγησε σε μια αντιπαράθεση που περιείχε και πράξεις βίας σωματικής και λεκτικής ιδιαίτερα απέναντι στο πρόσωπο του Καθηγητή Πνευμονολογίας, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.

Η ΕΠΕ καταδικάζει απερίφραστα τις τακτικές αυτές από όπου και αν προέρχονται, καλεί δε όλη την κοινωνία να συστρατευτεί ενεργά στον αγώνα κατά της πανδημίας, να προστατέψει τη δημόσια υγεία και να κατανοήσει ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για ένα στόχο και σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

