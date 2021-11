Life

“To Πρωινό”: ο Σταρόβας, η κόρη του και ο Σπυρόπουλος (βίντεο)

Η αποκάλυψη για την 17χρονη κόρη του, το σχόλιο για τον Κώστα Σπυρόπουλο και την επιστροφή στο θέατρο, o Ξιαρχό, τα κιλά του και τα social media.

Για το περιστατικό bullying σε υπέρβαρη γυναίκα από τον Τάσο Ξιαρχό μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Δημήτρης Σταρόβας, λέγοντας ότι και ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα, λόγω των κιλών του και αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, λόγω των κιλών του, τα οποία απέκτησε αφού έγινε ευρύτερα γνωστός, όπως είπε.

Κάνοντας χιούμορ ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε πως «μπορώ να ζήσω μέσα σε ψυγείο», αλλά και πως δεν ξέρει ακριβώς πόσα κιλά είναι καθώς «ανεβαίνω σε ζυγαριές, αλλά φθάνουν μέχρι τα 150 κιλά και μετά βγάζουν error».

«Η περίοδος της καραντίνας με τσάκισε οικονομικά. Όλοι επλήγησαν, αλλά ο δικός μας κλάδος την πλήρωσε πολύ ακριβά. Εγώ ούτε τηλεόραση έκανα που είχα συμφωνήσει για πολλά σόου και σταματήσαμε στο τρίτο, ούτε παραστάσεις με τον Κώστα Σπυρόπουλο έκανα, ενώ ετοίμαζα και μια ταινία», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Απέφυγε να πάρει θέση για την κόντρα Γκουντάρα – Τσαλίκη λέγοντας πως «ο Γρηγόρης Γκουντάρας ξέρει ότι δεν με νοιάζει όλο αυτό. Εμείς είμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο. Δίνεται διάσταση σε ένα θέμα πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πρέπει».

Για το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες για τον Κώστα Σπυρόπουλο, με τον οποίο έπαιζαν μαζί στην παράσταση «Τοκ τοκ», ο Δημήτρης Σταρόβας είπε ότι ο ηθοποιός, με τον οποίο μιλάει καθημερινά, «έχει χαράξει μια γραμμή και τηρεί μια στάση αναμονής», σημειώνοντας ότι εξ αρχής επέμενε πως πρέπει να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις και ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.

«Έχει ακόμη αναστολή για να γυρίσει στο θέατρο. Εγώ θα το έκανα. Είναι αμαρτία για τον Κώστα Σπυρόπουλο, διότι αυτή είναι η ζωή και η δουλειά του, έχει στο σπίτι του 1700 έργα. Ο Κώστας Σπυρόπουλος έχει και μια άλλη διαδρομή και μια άλλη πορεία και κανείς δεν μιλάει για αυτήν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν θα βγει να μιλήσει ο Κώστας Σπυρόπουλος για όλα αυτά. Δεν είναι τέτοιος τύπος», είπε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για τον φίλο του Κώστα Σπυρόπουλο και τις καταγγελίες σε βάρος του.

Σε ότι αφορά τις άλλες περιπτώσεις καταγγελιών κατά καλλιτεχνών, για βιασμούς και άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές, ο Δημήτρης Σταρόβας είπε «Όταν φέρνεις έναν άνθρωπο σε τέτοια θέση, όταν έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, θα πρέπει να πληρώσεις, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Αλλά τώρα, αυτή η συμπεριφορά, που αντιμετωπίστηκε η αίτηση του (ενν. του Πέτρου Φιλιππίδη) για αποφυλάκιση, σαν να ήταν φρικτός εγκληματίας, σαν να ήταν serial killer ήταν λίγο κάπως… Αυτοί (ενν. Φιλιππίδης και Λιγνάδης) νομίζω ότι έχουν τελειώσει από το θέατρο, εδώ πολλοί ζητούν να μην προβάλλονται ούτε οι τηλεοπτικές σειρές».

«Για να στηθεί μια παράσταση, όπως και μια εκπομπή, δεν έχουν εφαρμογή δημοκρατικές διαδικασίες. Το θέμα είναι ποιο είναι το όριο. Γιατί και εσύ που έχεις όλη την ευθύνη για μια εκπομπή, εάν κάποιος δεν κάνει κάτι, θα του πεις κάτι παραπάνω, αλλά το θέμα είναι το όριο. Η εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ο άλλος πάντα υπάρχει, αλλά το θέμα είναι το όριο και που μπαίνει. Δεν μπορεί να φθάσουμε στο σημείο να μην μπορεί ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση να μην μπορεί να κάνει ένα σχόλιο», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Για τα social media και τους ανώνυμους λογαριασμούς, ο Δημήτρης Σταρόβας σημείωσε, «δεν έχουμε όρια και συμβάλλει αυτό στο να βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Τώρα αυτοί οι τύποι, που μέχρι τώρα είχαν λόγο στην οικογένεια τους, έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη, γίνονται κίνημα και επηρεάζουν κόσμο, διότι μεταξύ μας υπάρχουν πολλά δίποδα βόδια. Φτιάχνουν προφίλ με ψεύτικα στοιχεία και χωρίς περιεχόμενο και έχουν επιρροή, έστω σε δέκα άτομα».

Τέλος, ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα για την κόρη του, ο Δημήτρης Σταρόβας είπε ότι «είναι 17 ετών, πηγαίνει στην Γ’ Λυκείου και ζει στην Θεσσαλονίκη», λέγοντας ακόμη ότι «έχουμε ένα θέμα που πρέπει να το λύσω», αναφέροντας ότι δεν υπάρχει επικοινωνία τους την τελευταία περίοδο και ζητώντας να μην συνεχιστεί άλλο η συζήτηση για το θέμα αυτό.

