Μπουένος Άιρες: Έλληνες χόρεψαν κρητικά στην Αργεντινή (εικόνες)

Πλημμύρισε από λεβεντιά και "Ελλάδα" η πλατεία της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Τη λεβεντιά της Κρήτης μετέφεραν με τον καλύτερο τρόπο στην Αργεντινή Έλληνες που ζουν στο Μπουένος Άιρες.

Η πλατεία της πόλης μετατράπηκε σε μια απέραντη πίστα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «BA Celebra», με τους Έλληνες 2ης και 3ης γενιάς που ζουν μόνιμα στην Αργεντινή να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στους κρητικούς χορούς!

Φορώντας παραδοσιακές φορεσιές και υπό τη σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Στρατιώτης μετέφεραν το πνεύμα της λεβεντογέννας στη Λατινική Αμερική.

Οι χορευτές του ελληνικού συλλόγου του Μπουένος Άιρες κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους πάντες και να αποσπάσουν το θερμότερο χειροκρότημα!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Facebook/alejandro.stratiotis

