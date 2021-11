Υγεία - Περιβάλλον

Πυρόπληκτες περιοχές: Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για τη θωράκιση και την αναγέννηση τους

Η Ομάδα Έκτακτης Επέμβασης Καμένων Εκτάσεων, επισκέφθηκε πυρόπληκτες περιοχές στην Εύβοια, την Αρχαία Ολυμπία και την Αττική.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκε η Ομάδα Έκτακτης Επέμβασης Καμένων Εκτάσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, προκειμένου να παρουσιάσει την έκθεσή της για τα έργα ανασυγκρότησης που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς και προτάσεις για την προστασία και αποκατάστασή τους.

Η παρουσίαση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βαγγέλης Γκουντούφας.

Το κλιμάκιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρέμεινε στην Ελλάδα για 15 ημέρες και επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, την Αρχαία Ολυμπία και τα Βίλια Αττικής. Σύμφωνα με την έκθεση των Αμερικανών επιστημόνων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά για τη σύνταξη των σχετικών μελετών και την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων. Μάλιστα, η εκτίμησή τους για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων (κορμοδέματα και κορμοφράγματα) είναι πως η εφαρμογή τους είναι πολύ υψηλότερων προδιαγραφών από ότι στις ΗΠΑ. Διαπίστωσαν, επίσης, η βλάστηση στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας έχει αρχίσει να αναγεννάται σταδιακά καθώς το έδαφος δεν έχει υποστεί σημαντική ζημιά από τις πυρκαγιές.

Οι εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ προτείνουν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να υπάρξει ταχεία κινητοποίηση στο ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνουν τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων (ΕΜΥ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) για αποτελεσματική πρόγνωση των φαινομένων και προειδοποίηση των πολιτών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε, «Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, η βασική μας προτεραιότητα είναι η ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και η προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι Αμερικανοί επιστήμονες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκταση των εργασιών στις πυρόπληκτες περιοχές και την ταχύτητα με την οποία υλοποιήθηκαν Μας συνέστησαν να συνεχίσουμε την εξαιρετική δουλειά προκειμένου, με άρτιο τρόπο, να προστατέψουμε από τυχόν πλημμύρες τις περιοχές και τους οικισμούς που υπέστησαν πλήγμα από τις πυρκαγιές».

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ, Geoffrey Pyatt, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής, «Όπως διαπίστωσαν τα μέλη της Ομάδας Έκτακτης Επέμβασης Καμένων Εκτάσεων, στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι από τους πιο καταρτισμένους επιστήμονες των ΗΠΑ, η ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει τα σωστά μέτρα για την αναγέννηση των καμένων εκτάσεων. Σε συνδυασμό με τη διαδικασία της φυσικής αποκατάστασης, είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου».

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δήλωσε, «Από την παρουσίαση του κλιμακίου των Αμερικανών ειδικών προέκυψε ότι τα έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται στην Εύβοια και τις άλλες περιοχές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα πρότειναν και εκείνοι. Μάλιστα, εντυπωσιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Το κλιμάκιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρουσίασε προτάσεις τις οποίες θα λάβουμε υπόψη στον σχεδιασμό για την αποκατάσταση και προστασία των πυρόπληκτων περιοχών».

