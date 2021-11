Πολιτική

Πλεύρης: ότι πιο χυδαίο η δήλωση Τσίπρα για την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, «να σταματήσει την φθηνή, ανέξοδη και λαϊκίστικη πολιτική του».

Προσωπική επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας «ό,τι πιο χυδαίο», την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως οι επιστήμονες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, δεν είναι κοινής αποδοχής.

Ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «απαξιώνει και στοχοποιεί 33 επιστήμονες που εδώ και ενάμιση χρόνο προσφέρουν στην Πολιτεία αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους», και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ «να σταματήσει την φθηνή, ανέξοδη και λαϊκίστικη πολιτική του».

Αφορμή για την σκληρή κριτική του κ. Πλεύρη προς τον κ. Τσίπρα και την αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις τραγικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως υποστήριξαν.

«Το πιο χυδαίο που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσέβαλε 33 επιστήμονες. Διότι αυτή η Επιτροπή, που όπως την χαρακτηρίζει δημοσιογράφος που σας στηρίζει, είναι επιστημονικά απαξιωμένη με πρόσωπα που σχετίζονται με φαρμακευτικές εταιρίες, όπως γράφει, αυτή η Επιτροπή των 33 ατόμων, δύο χρόνια παρέχει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και μεθαύριο θα τους συναντήσω για να τους πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν τους θεωρεί κοινής αποδοχής.

Να μας πείτε από τους 33 επιστήμονες, ποιον θεωρείτε ότι είναι πρόσωπο, που όπως λέει ο κ. Βαξεβάνης, είναι όργανο υποχείριο της κυβέρνησης και ποια πρόσωπα συγκεκριμένα σχετίζονται με φαρμακευτικές εταιρίες και είναι επιστημονικά απαξιωμένα. Γι΄ αυτούς τους τριάντα τρεις επιστήμονες που δεν πληρώνονται, και κάθε εβδομάδα τους ζητάμε τις συμβουλές τους, μας ενημερώνουνε και βάσει αυτών των συμβουλών πορευόμαστε, έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους στοχοποιεί, λέγοντας ότι δεν είναι κοινής αποδοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και συνέχισε:

«Πήγαμε στα γραφεία της ΝΔ και ψάχναμε να βρούμε λοιμωξιολόγους; Ντροπή. Είναι τριάντα τρεις επιστήμονες που δεν πληρώνονται, που καθημερινά δίνουν αγώνα, που καθημερινά τους συμβουλευόμαστε, συνεδριάζουνε, ακούμε τους προβληματισμούς και παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί ναι, τις αποφάσεις τις παίρνει η Πολιτεία. Και ο υπουργός Υγείας δεν κρύβεται πίσω από κανένα όργανο, όμως αυτό το όργανο είναι ο σταθερός δεσμός μας που μας ενημερώνει καθημερινά. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας και λέει ότι αυτά τα πρόσωπα δεν είναι κοινής αποδοχής, τους στοχοποιεί στη κοινωνία και βγαίνουνε και οι εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοσιογράφοι του και τους στοχοποιούν ακόμα παραπάνω».

«Ας αφήσουμε τους επιστήμονες έξω από αυτό. Η αντιπαράθεση μας είναι πολιτική. Να κρίνετε τον υπουργό Υγείας όσο αυστηρά θέλετε, αλλά αφήστε τους επιστήμονες που έρχονται χωρίς κανένα όφελος να βοηθήσουν, απέξω. Η αντιπαράθεση μας να μείνει πολιτική. Αφήστε έξω την επιστήμη, αφήστε έξω τους επιστήμονες και σταματήστε τη φθηνή ανέξοδη και λαϊκίστικη πολιτική σας», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Ακόμα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Από τη μια χθες, η Αυγή εγκαλεί τον υπουργό Υγείας ότι φοβάται να βάλει την υποχρεωτικότητα σε άλλες κατηγορίες, όπως αστυνομικοί και ιερείς γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί, και από την άλλη μου κάνετε κριτική διότι διατηρούμε το καθεστώς της υποχρεωτικότητας. Διαλέξτε τι θέλετε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πει ότι είναι αυτονόητο να είναι υποχρεωτική στους νοσηλευτές και γιατρούς. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει το πιο μίνιμουμ σημείο το οποίο υπάρχει, που είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό διότι περιθάλπει κόσμο, και αντιστοίχως, όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες. Δεν είπε γενικώς ότι επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί, υπάρχει αύξηση της πανδημίας. Αύξηση της πανδημίας δυστυχώς υπάρχει εκεί που υπάρχει μικρή εμβολιαστική κάλυψη. Και η επιχείρηση "Ελευθερίας" παρέδωσε σε όλους τους Έλληνες πολίτες εμβόλια. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε άνω του 72% του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί έστω με τη μία δόση. Υπάρχουν όμως και πολίτες που δεν εμβολιάζονται και προσπαθούμε, με συνεχή ενημέρωση να τους πείσουμε, και όμως πάλι δεν είστε δίπλα μας».

Από την πλευρά τους, οι ερωτώντες βουλευτές, έκαναν λόγο για τραγικές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζωές.

«Δεν έχετε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να εμπλέξετε την πρωτοβάθμια υγεία με ιδιωτικές κλινικές και στρατιωτικά νοσοκομεία και να ενδυναμώσετε το ΕΣΥ με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. Μάλλον, δεν ανησυχείτε ότι μέσα σε ένα μήνα είχαμε 1.000 θανάτους με γεμάτες ΜΕΘ. Δεν είναι λύση να ανακυκλώνετε το υγειονομικό προσωπικό και μάλιστα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια», υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάκης Χαρίτου.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η κριτική του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλαου Ηγουμενίδη, καταλογίζοντας στη κυβέρνηση «επιφανειακή, επιδερμική αντιμετώπιση της πανδημίας που οδηγεί σε επικίνδυνη επιδείνωση της κατάστασης».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι, «η πανδημία ανέδειξε τα σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΣΥ» ενώ υποστήριξε ότι «όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούν τον κανόνα του ελάχιστου κόστους στο δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα της ιδιωτικής υγείας».

Ο υπουργός Υγείας, αντέτεινε ότι «μέσα σε 2,5 χρόνια έχουν υπάρξει συνολικά πάνω από 2.000 προσλήψεις μόνιμων γιατρών σε όλο το σύστημα υγείας και πάνω από 2.000 προσλήψεις επικουρικών γιατρών, περισσότερες θέσεις από ό,τι προκηρύχθηκαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια».

«Το σχέδιο της κυβέρνησης που υλοποιεί είναι με γνώμονα να έχει ο ασθενής την ιατρική υπηρεσία που χρειάζεται είτε βρεθεί σε covid μονάδα είτε βρεθεί σε non covid μονάδα. Βρισκόμαστε σε μια μάχη, στο 4ο κύμα της πανδημίας, έχουμε υπερδιπλασιάσει τις κλίνες, βάλαμε προσωπικό όπου χρειαστεί. Πολύ οργανωμένα και συντονισμένα μπαίνουν και ιδιώτες και μάλιστα σε χρόνο που να μην υπάρξει απολύτως κανένας αιφνιδιασμός και ευθέως λέω ότι μετά τα τελευταία κίνητρα που δώσαμε, αν δεν υπάρξει η ανταπόκριση η οποία θέλουμε, θα υποχρεωθούμε να πάμε και σε άλλες ενέργειες.

Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ισορροπία, παίρνοντας υπηρεσίες και ενισχύοντας το δημόσιο σύστημα. Πραγματικά υπάρχουν παθογένειες, αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μια κορύφωση μιας διαδικασίας διαχείρισης της πανδημίας. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να μπορεί το σύστημα υγείας να λειτουργεί τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και στο να μην γίνει μονοθεματικό, όπως υποχρεώθηκε να γίνει στη πρώτη φάση», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

“Ήλιος”: νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (εικόνες)