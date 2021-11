Life

Τάσος Ξιαρχό: απειλή για αυτοκτονία μετά τον σάλο

Θρίλερ με τον χορογράφο μετά τον σάλο για τα σχόλιά του σε βάρος γυναίκας, για την εμφάνισή της.

Θρίλερ με τον Τάσο Ξιαρχό μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την ανάρτηση του βίντεο και των αρνητικών σχολίων σε βάρος γυναίκας λόγω της εξωτερικής εμφάνισης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο χορογράφος έχει πάρει χάπια και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε μίνι καταδίωξη. Ο Τάσος Ξιαρχό κατάφερετε τελικά να χαθεί στα στενά του Μενιδίου, όπου άφησε το αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Στις έρευνες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμμετέχει και η ΕΜΑΚ.

