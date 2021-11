Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους – Εμβόλιο Johnson: Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση

Συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για την "αναμνηυστική" δόση του εμβολίου στις ηλικίες κάτω των 50 ετών.

Ο Γ.Γ Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, είπε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας περίπου 12,9 εκ. εμβολιασμοί και 6,64 εκ. πολίτες έχουν κάνει τουλάχιστον τη μια δόση του εμβολίου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 63,4% του γενικού πληθυσμού και στο 72,9% του ενήλικου πληθυσμού. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 68,8% και 80,2%.

Πλήρως εμβολιασμένοι είναι περίπου 6,38 εκ. πολίτες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,8% του γενικού πληθυσμού και 70,1% του ενήλικου πληθυσμού. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 65,2% και 75%.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε επίσης ότι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για όσους έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson και επιθυμούν να κάνουν αναμνηστική δόση. Η δεύτερη δόση θα γίνεται είτε με το ίδιο εμβόλιο, είτε με εμβόλιο Pfizer και σύντομα και με το εμβόλιο της Moderna, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν κάποια τεχνικά ζητήματα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Θεμιστοκλέους, είπε ότι αύριο θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και θα γνωμοδοτήσει για την τρίτη του εμβολίου στις ηλικίες κάτω των 50 ετών.

