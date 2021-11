Κοινωνία

Novartis - Μανιαδάκης: έφεση για το απαλλακτικό βούλευμα

Εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση δρομολογεί η άσκηση της έφεσης από την Εισαγγελία.

Ττης Λίας Κοντοπούλου

Δύο εβδομάδες μετά την έκδοση του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών που απαλλάσσει τον καθηγητή δημόσιας υγείας Νίκο Μανιαδάκη από την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας στην υπόθεση Novartis, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση έφεσης.

Μετά την εξέλιξη αυτή η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του καθηγητή θα αξιολογηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά από συμβούλιο Εφετών.

Ο κ. Μανιαδάκης είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1 για την πολύκροτη υπόθεση, τις πιέσεις που δέχθηκε για να κατηγορήσει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και για το κόστος που είχε η δικαστική περιπέτεια στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική του ζώη.

