Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ορκόπουλος - Καστάνη στο νέο σποτ του ΠΦΣ

Νέο τηλεοπτικό σποτ του ΠΦΣ, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού για την αναγκαιότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού.

Στον αέρα βρίσκεται το νέο κοινωνικό σποτ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με κεντρικό θέμα «Μην αμελείς ο αντιγριπικός εμβολιασμός σώζει ζωές».

Στο τηλεοπτικό αυτό σποτ διάρκειας 42 δευτερολέπτων συμμετέχουν δωρεάν οι γνωστοί ηθοποιοί Παύλος Ορκόπουλος και Ελένη Καστάνη και αναμεταδίδεται από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας.

Με το σποτ αυτό, που είναι το τρίτο κατά σειράν το οποίο έχει επιμεληθεί ομάδα Φαρμακοποιών, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρεμβαίνει και στηρίζει το έργο της Πολιτείας, σε σημαντικά θέματα Δημόσιας Υγείας αναδεικνύοντας τον κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο του Φαρμακοποιού.

Το τηλεοπτικό σποτ του ΠΦΣ έλαβε την υπ΄ αριθμ. 204/19-102021 έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού για την αναγκαιότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού.

Δείτε το σποτ:

