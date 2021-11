Life

Τάσος Ξιαρχό: ήμουν αναίσθητος - προσπάθησα να αυτοκτονήσω

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση για τον εντοπισμό του έκανε την εμφάνισή του στο TikTok και εξέφρασε την ντροπή του.

Λήξη συναγερμού για τον Τάσο Ξιαρχό, για τον οποίο είχε ξεκινήσει έρευνα από την ΕΛΑΣ και την ΕΜΑΚ.

Όλα ξεκίνησαν όταν γνωστός του ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο χορογράφος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε μίνι καταδίωξη. Ο Τάσος Ξιαρχό κατάφερετε τελικά να χαθεί στα στενά του Μενιδίου, όπου άφησε το αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Λίγες ώρες αργότερα έκανε την εμφάνισή του στο TikTok και εξέφρασε την ντροπή του για το βίντεο με τα σχόλια σε βάρος γυναίκας.

"Σήμερα προσπάθησα να αυτοκτονήσω. Θέλει πολλά κότσια. Κατάλαβα πως η χαρά του κόσμου δεν είναι το να διορθώσουμε πράγματα αλλά να καταδικάζουμε. Για περίπου μία ώρα ήμουν αναίσθητος παρακαλώντας τα χάπια να μου πάρουν τη ζωή. Μέσα στους θάμνους. Δεν έχω κατάθλιψη. Αντιθέτως είναι ένας χαρούμενος τύπος που μεγάλωσε κακά στραβά αλλά τώρα κάνει πολλά καλά. Δυστυχώς τα λίγα κακά βγαίνουν μπροστά. Αυτά προβάλει η τηλεόραση και ο κόσμος. Ντρέπομαι που απέτυχα και κορόιδεψα ένα κορίτσι. Μα δεν ντρέπομαι που κάνω λάθη" αναφέρει στο μήνυμά του.





