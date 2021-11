Πολιτική

Μητσοτάκης στο Bloomberg για ενεργειακή κρίση: πήραμε μέτρα για τα νοικοκυριά

Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Bloomberg τόνισε ότι δεν πρέπει οι πολίτες να επιβαρυνθούν με το κόστος της πράσινης μετάβασης.

«Διαπιστώνουμε αναταράξεις στην αγορά του φυσικού αερίου ελέω της ενεργειακής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουμε ήδη λάβει μέτρα, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά. Το τελευταίο πράγμα, που θέλουμε είναι να απογοητευτούν οι πολίτες από τις πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, δεν πρέπει εν τέλει οι πολίτες να επιβαρυνθούν με το κόστος της πράσινης μετάβασης», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Bloomberg από τη Γλασκώβη και τις εργασίες της COP26 σημείωσε επίσης ότι οι τρέχουσες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας δεν θα έπρεπε να δυσχεράνουν την επιχείρηση μετάβασης σε μία «πράσινη» οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος για την εισαγωγή του κλιματικού νόμου στην επερχόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επαναβεβαίωσε την δέσμευση της χώρας στον ευρωπαϊκό στόχο της μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως το 2030, αλλά και στον αντίστοιχο μιας οικονομίας περιβαλλοντικά ουδέτερης έως το 2050. Επανέλαβε πως σε εθνικό επίπεδο έχουμε δεσμευτεί για πλήρη απολιγνιτοποίηση το αργότερο έως το 2028, «ωστόσο είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το επιτύχουμε έως το 2025», όπως είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν «εμπροσθοβαρή στόχο» για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τόνισε, επίσης, πως η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρα σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ σε ολόκληρη τη Μεσόγειο κάνοντας ειδική αναφορά στα εξωχώρια αιολικά πάρκα. Αναγνώρισε, πάντως, το φυσικό αέριο ως το μεταβατικό καύσιμο καθ οδόν προς την υιοθέτηση καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Τέλος και ερωτηθείς για το πως η χώρα μας αντιμετωπίζει τις ολοένα και συχνότερες φυσικές καταστροφές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η κύρια προτεραιότητα μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, για αυτό και συστήσαμε αυτοτελές Υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο προσπαθούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

