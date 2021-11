Life

“5Χ5” με τον Μάρκο Σεφερλή σε νέα ώρα

Στον επόμενο τόνο, αλλάζει η ώρα για το γέλιο, τις ανατρεπτικές ατάκες και το έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ!

Το αγαπημένο καθημερινό παιχνίδι του ΑΝΤ1 «5Χ5», με τον μοναδικό Μάρκο Σεφερλή, έρχεται στην παρέα μας σε νέα ώρα, αλλά δεν χάνει τίποτα από το κέφι, το χιούμορ και τη φαντασία του.

Από τις 8 Νοεμβρίου, και καθημερινά στις 16:30, ο Μάρκος Σεφερλής μαζί με τους παίκτες του θα μαντεύουν τι απάντησε η κοινή γνώμη σε απλές ερωτήσεις που κρύβουν, όμως, απίστευτες απαντήσεις.

Κάθε απόγευμα, στις 16:30, δύο αντίπαλες ομάδες, από 5 μέλη η κάθε μία, ψάχνουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, σε καθημερινές, απλές ερωτήσεις. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ.

Η νικήτρια ομάδα έχει το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, εφόσον συνεχίζει τις νίκες, και να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

Παίκτες Χ 5, ερωτήσεις Χ 5, γέλιο Χ 5 και ένας παρουσιαστής που κάνει για… 5 έρχονται καθημερινά στον ΑΝΤ1, στις 16:30.

#5x5

