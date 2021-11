Κοινωνία

Ταύρος: Επίθεση με πέτρες σε τρένο

Άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε συρμό του Προαστιακού.

Επίθεση με πέτρες εξαπέλυσαν άγνωστοι, το απόγευμα της Δευτέρας, σε συρμό του Προαστιακού, στον Ταύρο.

Η αμαξοστοιχία 1229 εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο - Πειραιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων διεξάγει η Αστυνομία.

