Επίθεση με βιτριόλι - Παλιοσπύρου: πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη δίκη

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προσκεκλημένη στην Εβδομάδα Μόδας στο Ζάππειο.

Την πρώτης της δημόσια εμφάνιση, μετά τη δίκη για την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι, πραγματοποίησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, προσκεκλημένη στην Εβδομάδα Μόδας, στο Ζάππειο.

Η Ιωάννα ήταν καλεσμένη από την Αννίτα Ναθαναήλ, η οποία βρέθηκε στην πασαρέλα μαζί με την κόρη της, φορώντας δημιουργίες του σχεδιαστή Τάσου Μητρόπουλου.

Να υπενθυμίσουμε, πως η Αννίτα Ναθαναήλ βρέθηκε στο πλευρό της Ιωάννας Παλιοσπύρου από την πρώτη στιγμή της περιπέτειάς της.

