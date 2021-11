Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Τρίτη δόση: Συνεδριάζει η επιτροπή για τους κάτω των 50 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με Johnson & Johnson.



Συνεδριάζει σήμερα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με αντικείμενο την χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά της Covid-19, στους κάτω των 50 ετών και αφού έχουν κλείσει 6 μήνες από την δεύτερη δόση.

Όπως είπε χθες ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο Covid-19, «αν η Επιτροπή δώσει το "πράσινο" φως, τότε τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις και πολύ σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες».

Σημείωσε ότι στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, ώστε αφού έχουν περάσει δύο μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού τους, να μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την αναμνηστική δόση. Οι πολίτες αυτοί θα μπορούν να κάνουν την αναμνηστική δόση είτε με εμβόλιο Johnson & Johnson ή με Pfizer και τις επόμενες μέρες θα μπορεί να γίνεται και με Moderna. Την επόμενη εβδομάδα θα σταλεί υπενθυμιστικό SMS στους πολίτες που πληρούν τα κριτήρια για τρίτη δόση.

Πορεία των εμβολιασμών

Ξεπεράστηκαν χθες οι 12.900.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 6.640.000 πολίτες, δηλαδή το 63,4% του γενικού πληθυσμού και 72,9% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 68,8% του γενικού πληθυσμού και 80,2% του ενήλικου πληθυσμού.

Επίσης, έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 6.380.000 πολίτες, δηλαδή το 60,8% του γενικού πληθυσμού και 70,1% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 65,2% του γενικού πληθυσμού και 75% του ενήλικου πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση στον κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών, στην 16η θέση στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και στην 15η θέση στους εμβολιασμούς μιας δόσης.

Τις τελευταίες 7 ημέρες 60.000 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού πρώτης δόσης και 94.000 της τρίτης δόσης.

Σχετικά με την τρίτη δόση, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 350.000 πολίτες.

Στο πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 14.000 πολίτες και έχει γίνει ο εμβολιασμός σε 12.500 πολίτες, κυρίως από κινητές μονάδες των Κέντρων Υγείας.

Σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι 250 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, όπως και 23 πολυιατρεία και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 4.000 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 1.520 στα ιατρεία και 2.460 εμβολιασμοί κατ' οίκον.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και νοτιάδες την Τρίτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 174 σημεία

Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του (εικόνες)