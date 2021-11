Αθλητικά

Αγουέρο: Το πρώτο μήνυμα μετά το σοκ με την καρδιακή αρρυθμία

Ο Σέρχιο Αγουέρο θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο. Το συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο Σέρχιο Αγουέρο έχει μπροστά του έναν πολύ μεγάλο αγώνα, για να αφήσει πίσω του το πρόβλημα με την αρρυθμία στην καρδιά, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης μίνιμουμ για ένα τρίμηνο, ωστόσο ο ίδιος δείχνει να μην το βάζει κάτω.

Σε μήνυμα που ανέβασε ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός της Μπαρτσελόνα στους λογαριασμούς του στα social media το βράδυ της Δευτέρας (01/11), ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που του έδειξε και δήλωσε έτοιμος για να «παλέψει» για την αγωνιστική επιστροφή του.

«Είμαι καλά και σε ψηλό πνεύμα για να αντιμετωπίσω τη διαδικασία της αποκατάστασης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και την αγάπη που έλαβα, τα οποία έκαναν την καρδιά μου πιο δυνατή σήμερα» έγραψε στο μήνυμα του ο Αγουέρο.

Estoy bien y con mucho animo para afrontar el proceso de recuperacion. Quiero agradecerles a todos por tantisimos mensajes de apoyo y de carino que hacen que mi corazon sea hoy mas fuerte ?? ?? https://t.co/fR0pHz1pA7

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

Το πρόβλημα με την καρδιακή αρρυθμία που αντιμετωπίζει ο Σέρχιο Αγουέρο θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε επίσημα η «Μπάρτσα», γνωστοποιώντας πως ο Αργεντινός άσος θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.

«Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, Κουν Αγουέρο, υποβλήθηκε σε διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία από τον γιατρό Τζόζεπ Μπρουγάδα. Δεν είναι διαθέσιμος για να μπει σε αποστολή της ομάδας και τους επόμενους τρεις μήνες θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας προκειμένου να καθοριστεί η διαδικασία ανάρρωσής του» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του καταλανικού κλαμπ για το πρόβλημα υγείας του 33χρονου επιθετικού, «ανεβάζοντας» σε μήνυμά της στο Twitter ευχές για δύναμη και ταχεία ανάρρωση.

