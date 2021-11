Κόσμος

Μέρκελ: Υπέρ της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Εργαλεία που έχουν «οικονομική λογική», ζήτησε η Καγκελάριος της Γερμανίας στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η απερχόμενη Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, τάχθηκε την Δευτέρα υπέρ της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την οποία χαρακτήρισε αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην πρώτη ημέρα της κρίσιμης συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη αυτό το μοντέλο τιμολόγησης στον βιομηχανικό τομέα. Άλλοι, για παράδειγμα η Κίνα, το θεσπίζουν τώρα», ανέφερε η Μέρκελ, αναφερόμενη στη συγκεκριμένη πολιτική, δυνάμει της οποίας επιβάλλονται τέλη στην εκπομπή CO2 προκειμένου να δοθεί κίνητρο για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια.

Η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης κάλεσε να συζητηθεί το θέμα περαιτέρω και να ληφθούν αποφάσεις στην COP26.

Προσκεκλημένοι των Ηνωμένων Εθνών, αρχηγοί και αντιπρόσωποι κυβερνήσεων από περίπου 200 χώρες θα περάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες συζητώντας το πώς η ανθρωπότητα μπορεί να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Όταν το CO2 τιμολογείται, οι ιδιώτες επενδυτές ξέρουν σε ποια κατεύθυνση να επενδύσουν», επεσήμανε η Μέρκελ, για την οποία είναι ανάγκη να μη χρησιμοποιηθούν μόνο χρήματα φορολογουμένων αλλά και εργαλεία που έχουν «οικονομική λογική» στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής.

Θα χρειαστούν μεγάλες επενδύσεις για να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Η Γερμανίδα Καγκελάριος αναφέρθηκε στην εκτίμηση του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Μπαν Γκι Μουν, ότι θα απαιτηθεί χρηματοδότηση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση.

Στην ομιλία της η Μέρκελ αναφέρθηκε σε νέα συνεργασία της Γερμανίας με τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εγκαταλειφθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού με την καύση άνθρακα. Έκανε λόγο για σημαντικό «πιλοτικό έργο για πολλές αφρικανικές χώρες», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Εξήρε επίσης τη συνεργασία με την Κολομβία, τη Νορβηγία και τη Βρετανία για την προστασία των δασών.

Η κυβέρνηση συνασπισμού της απερχόμενης Καγκελαρίου έχει δεσμευθεί πως τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με την καύση άνθρακα θα έχουν κλείσει όλα ως το 2038.

Επαίνεσε ακόμη την G20 διότι συμφώνησε να διακόψει τη χρηματοδότηση για την κατασκευή ή τη λειτουργία τέτοιων εργοστασίων σε άλλες χώρες, στη σύνοδό που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της COP26.

Αντίθετα με την Γερμανίδα Καγκελάριο, η οποία είδε θετικά τη σύνοδο αυτή, ακτιβιστές και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν απογοήτευση διότι τα είκοσι πιο ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου δεν κατέληξαν σε συμφωνία ούτε για την ημερομηνία-στόχο ώστε να επιτευχθεί η λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα, ούτε για την ημερομηνία-στόχο για να τερματιστεί η ηλεκτροπαραγωγή με την καύση άνθρακα.

Η Μέρκελ εξέφρασε την αισιοδοξία της πως μπορεί ακόμη να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο για αυτό «πρέπει – και επίσης θα έλεγα πως μπορούμε – να εφαρμόσουμε τη συμφωνία του Παρισιού», δήλωσε.

Πάντως αναγνώρισε πως «δεν θα φθάσουμε τα 100 δισεκ. δολάρια ως το 2023», αναφερόμενη στον στόχο οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να προσφέρουν το ποσό αυτό σε ετήσια βάση στις αναπτυσσόμενες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Ο στόχος αυτός υποτίθεται ότι θα επιτυγχανόταν το 2020, δυνάμει συμφωνίας η οποία είχε συναφθεί το 2009. Δεν εκπληρώθηκε ποτέ.

