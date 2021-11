Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης - Τζανάκης: “Καμπανάκι” για τα κρούσματα και συστάσεις για εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν για την "έκρηξη" των κρουσμάτων κορονοϊού. Πως θα μπει "φρένο". Ποια είναι η σημασία του εμβολιασμού και της τρίτης δόσης.



Για την πορεία της πανδημίας και την σημασία του εμβολιασμού στην αντιμετώπιση της έκρηξης των κρουσμάτων μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη τα κρούσματα μπορεί να πάνε και πάνω από τα 5.449 που ήταν χθες, το πόσο εξαρτάται από το τι θα κάνουμε με τον εμβολιασμό και με τα μέτρα προστασίας, είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι σίγουρα δεν είμαστε «στο τελευταίο μίλι», όπως πολλοί έλεγαν, καθώς όπως είπε πρόκειται για «μαραθώνιο» και το σημαντικό είναι η διαχείριση.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει ο κ. Σαρηγιάννης είναι να πάει το εμβόλιο στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο εμβόλιο και να εμπλακεί στην προσπάθεια πειθούς και η τοπική κοινωνία.

«Η Πορτογαλία έφτασε κάποια στιγμή στα 10.000 κρούσματα. Τότε οι Πορτογάλοι φοβήθηκαν και πήγαν να εμβολιαστούν. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να φοβηθούμε κι εμείς αλλά να κάνουμε το εμβόλιο από ευθύνη», τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης.

Από την πλευρά του ο Νίκος Τζανάκης μιλώντας για τα εμβόλια σημείωσε ότι μετά τους 8 με 9 μήνες ή ακόμα και από τους 6 μήνες, ο άνθρωπος χάνει την εξουδετερωτική άμυνα που έχει φτιάξει από τον εμβολιασμό. Συνεχίζει όμως να έχει κάποια ανοσία, είπε.

Όπως ανέφερε «χάνουμε την πρώτη γραμμή ανόσιας και είμαστε επιρρεπείς να νοσήσουμε, ωστόσο αλλάζει η πιθανότητα να νοσηλευτούμε». Για αυτό, όπως είπε, προτείνεται οι άνω των 60 ετών να κάνουν την τρίτη αναμνηστική δόση για περισσότερη προστασία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εμβολιασμός έχει επιδράσει ώστε να ρίξει τις νοσηλείες, ενώ αρκετούς από αυτούς που έχουν μολυνθεί είναι νέοι που περνούν πιο ελαφρά την νόσο.

«Ένας εμβολιασμένος έχει πολύ μικρή πιθανότητα να νοσηλευτεί, ακόμα μικρότερη να διασωληνωθεί και σχεδόν μηδενική πιθανότητα να χάσει την ζωή του», σημείωσε ο κ. Τζανάκης, τονίζοντας ότι μόνο το 5% των θανάτων είναι από εμβολιασμένους . «Αν ήταν όλοι εμβολιασμένοι θα είχαμε 6 θανάτους αντί 54 χθες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζανάκης έκανε λόγο για καινούργιο επιδημιολογικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με το στέλεχος Δέλτα και τόνισε ότι «ο εμβολιασμός είναι το απόλυτο όπλο για λιγότερους θανάτους και κρούσματα». «Τα κρούσματα θα ήταν 7 φορές λιγότερα αν είχαμε φτάσει στο 97% σε εμβολισμούς», υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Οι θάνατοι ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια παγκοσμίως

Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του (εικόνες)

Μέρκελ: Υπέρ της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα