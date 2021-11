Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων: Ανοίγουν στόματα για τον 16χρονο (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο νομικός σύμβουλος Φώτης Γροντάς και ο δικηγόρος της οικογένειας μίας 15χρονης καταγγέλλουσας.

Για την υπόθεση που συγκλονίζει τον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, με τις καταγγελίες για τον βιασμό ανήλικων κοριτσιών από συμμαθητή τους, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο νομικός σύμβουλος και κάτοικος της περιοχής, Φώτης Γροντάς.

Όπως τόνισε, μετά την καταγγελία 15χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 16χρονο συμμαθητή της, άλλη μία μαθήτρια ανέφερε παρόμοιο περιστατικό, με θύτη το ίδιο άτομο, που συνέβη 9 μήνες νωρίτερα.

Σχετικά με την καταγγελία της 15χρονης, είπε «Ο βιασμός τελέστηκε στις 18 Οκτωβρίου. Η μαθήτρια, επί 8 ημέρες, δεν αποκάλυψε τίποτα σε κανένα. Άλλαξε δραματικά η συμπεριφορά της. Έχασε 6-7 κιλά στο διάστημα αυτό των 8 ημερών, γιατί δεν έτρωγε τίποτα». Εξήγησε πως η οικογένεια παρατήρησε την αλλαγή, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί.

Την προηγούμενη Πέμπτη, όμως, η 15χρονη κατέρρευσε και αποκάλυψε στη μητέρα της τι συνέβη. «Είπε πως ο συμμαθητής της, στο πρώτο διάλειμμα, με πρόσχημα ότι δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά και ότι θέλει να μιλήσουν, την παρέσυρε εκτός σχολείου και σταδιακά την οδήγησε στο σπίτι του», συνέχισε ο κ. Γροντάς.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε τον μαθητή στο γραφείο του, παρουσία του κ. Γροντά. Ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι την παρέσυρε στο σπίτι του, αλλά αρνήθηκε τον βιασμό.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε επίσης ο Κώστας Αμάσογλου, δικηγόρος της οικογένειας της 15χρονης, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στους γονείς «να μιλήσουν στα παιδιά τους για να τα αφυπνίσουν». «Δυστυχώς, οι πληγές στις ψυχές αυτών των κοριτσιών δεν θα κλείσουν ποτέ», είπε και εξέφρασε την ελπίδα πως εάν βρουν το θάρρος τα κορίτσια που έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις να μιλήσουν, να καταστεί δυνατό να αποτραπεί έστω και μία ανάλογη περίπτωση.

