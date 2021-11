Κοινωνία

Αστυνομικοί αγόρασαν παπούτσια και κάλτσες σε άστεγο (βίντεο)

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο Twitter η Ελληνική Αστυνομία, με την συγκινητική κίνηση των αστυνομικών προς τον άστεγο.



Ανθρωπιά επέδειξαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρέθηκαν στην οδό Ερμού, δίπλα σε έναν άστεγο άνδρα, που ζητούσε την οικονομική βοήθεια των περαστικών μαζί με τα τρία παιδιά του.

Οι αστυνομικοί αγόρασαν ένα ζευγάρι παπούτσια και κάλτσες στον άστεγο, ο οποίος τους ευχαρίστησε για την κίνηση που έκαναν.

Οπως αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε στο Twitter η Ελληνική Αστυνομία, «κάποια στιγμή τον είδαν και μπήκαν μαζί του σε ένα mini market. Του είπαν να αγοράσει ό,τι θέλει και αυτός πήρε μόνο γάλα για τα παιδιά του και νερό. Πριν λίγες ημέρες οι αστυνομικοί του αγόρασαν ένα ζευγάρι παπούτσια και κάλτσες»

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

