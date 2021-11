Πολιτική

Νέος Ποινικός Κώδικας - Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Αυστηρή τιμωρία για επικίνδυνη οδήγηση (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης για τις γυναικοκτονίες, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας και την έκτιση ποινής ισόβιας κάθειρξης.

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο των αλλαγών του νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο περιλαμβάνει αυστηροποίηση ποινών, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον Γιώργο Παπαδάκη, «προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει προβληματισμό τόσο στην κοινωνία όσο και στον νομικό κόσμο» και «να εμπνεύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες».

Ο κ. Τσιάρας προανήγγειλε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να διώκεται ως κακούργημα κάποιος για κατ’ εξακολούθηση κλοπές, έστω και αν δεν είναι κατά μόνας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα που εναπόκειται στην κρίση του δικαστή.

Στον νέο Ποινικό Κώδικα θα προβλέπεται να μην χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα σε ποινές φυλάκισης μέχρι 3 έτη, εφόσον ο δικαστής το κρίνει απαραίτητο.

Γενικά, εξήγησε ο κ. Τσιάρας, πως η αυστηροποίηση των ποινών αποτελεί μία «πολύ δύσκολη άσκηση ισορροπίας», ανάμεσα στη φιλοσοφία που υπάρχει στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης για σχετικά χαμηλές σχετικά ποινές και “δεύτεη ευκαιρία” σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια παραβατική συμπεριφορά, και από την άλλη πλευρά «στο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να αισθανθεί ασφαλής και να μη βλέπει κακοποιούς ή παραβάτες να μην τιμωρούνται καν».

Αναφερόμενος στις γυναικοκτονίες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε πως «είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό» και δεν έκρυψε ότι το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Το νομοθετικό πλαίσιο για αυτές τις περιπτώσεις, σημείωσε, «δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση». «Για την ανθρωποκτονία υπάρχει μόνο μία ποινή, τα ισόβια», δήλωσε.

Σχολιάζοντας την επισήμανση του Γιώργου Παπαδάκη, πως τα ισόβια δεν είναι… ισόβια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε πως «με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, θα τιμωρούνται με πολύ μεγαλύτερο χρόνο έκτισης ποινής», εξηγώντας ότι για να καταθέσει κάποιος αίτημα αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 19 χρόνια κάθειρξης.

Συμπλήρωσε πως οι προσπάθειες που γίνονται τείνουν να δημιουργήσουν το κλίμα για να καταγγέλλονται κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Επεσήμανε δε πως για την έξαρση των κρουσμάτων αυτών, υπάρχει η εξήγηση της ψυχολογικής πίεσης μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία.

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως στον νέο Ποινικό Κώδικα θα προβλέπεται ότι η επικίνδυνη οδήγηση που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, θα τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά.

