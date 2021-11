Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Πέθανε 28χρονη

Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ τις τελευταίες μέρες.

Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα κατέληξε στη ΜΕΘ covid-19 του Νοσοκομείου Τρικάλων μια 28χρονη κοπέλα η οποία νοσηλεύονταν εκεί τις τελευταίες ημέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία 24ωρα καθώς είχε και υποκείμενα νοσήματα.

