Life

Τάσος Ξιαρχό: Στο Ιπποκράτειο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσος Ξιαρχό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατάποση χαπιών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Αναλυτικό ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Τάσος Ξιαρχό, βάζοντας έτσι τέλος στο θρίλερ με την απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πήρε χάπια και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ αγνοούνταν για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό", ο χορογράφος είναι καλά στην υγεία του και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Στο "Πρωινό" και τον Θάνο Βάγιο έδωσε συνέντευξη ο Ηλίας Γκιώνης. Ο ινφλουένσερ και ακτιβιστής μίλησε για τη δικαστική διαμάχη που έχει με τον Τάσο Ξιαρχό, αποκαλύπτοντας ο ίδιος πως ο γνωστός χορευτής παρενοχλούσε σεξουαλικά αγόρια μαθητές του, ενώ έκανε και μπούλινγκ στα κορίτσια που ήταν μαθήτριές του, λόγω των κιλών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στην αστυνομία μετά από την πληροφορία ότι ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες μετά τα αρνητικά σχόλια μια άγνωστη κοπέλα για τα κιλά της και τα ρούχα που φοράει, απειλούσε να αυτοκτονήσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του.

Τελικά, μετά από αρκετές ώρες και ενώ η οικογένειά του προσπαθούσε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει μαζί του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προκειμένου να εξεταστεί, αφού σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Νωρίτερα, είχε δώσει σημάδια ζωής με βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο καταφέρεται εναντίον όσων του άσκησαν κριτική για τα προσβλητικά του σχόλια εις βάρος μιας κοπέλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Ζεφύρι: 170 κάλυκες από άσκοπους πυροβολισμούς σε κηδεία

Νιγηρία: Πολύνεκρη τραγωδία από κατάρρευση ουρανοξύστη (εικόνες)