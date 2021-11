Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Η Ελπίδα Νίνου απαντά στις φήμες διαζυγίου (βίντεο)

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη στην εκπομπή "Το Πρωινό", εκπροσώντας την οικογένεια.

Τέλος στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να παίρνει διαζύγιο από τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, κατηγορούμενος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες δίνει η Ελπίδα Νίνου.

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη Μιχάλης Δημητρακόπουλος εκπροσωπώντας την οικογένεια μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί χωρισμού.

«Είναι απολύτως ανακριβές. Η σχέση τους είναι όπως ήταν και στο παρελθόν. Πιστεύει στην αθωότητα του συζύγου της και είναι δίπλα του και θα δώσει τη μάχη και εντός και εκτός δικαστηρίου προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του. Διαψεύδω όλες αυτές τις φήμες», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

