Κορονοϊός - Πλεύρης: Αποκλείω το lockdown

Το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιων περιοριστικών μέτρων και lockdown απέκλεισε κατηγορηματικά ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι θωρακισμένο και προετοιμασμένο να ανταπεξέλθει στην πίεση που ήδη δέχεται, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένα σωστό και αποτελεσματικό πλαίσιο testing και ιχνηλάτησης.

Τόνισε, επίσης, ότι- σε αντίθεση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα που το 80%-85% των δυνάμεων του ΕΣΥ διατίθετο για περιστατικά Covid- σε αυτή τη φάση που υπάρχει το «όπλο» του εμβολιασμού, το ΕΣΥ δεν θα γίνει ξανά μονοθεματικό, με στόχο τη προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων και των ασθενών που πάσχουν και από άλλα νοσήματα. Γι’ αυτό το λόγο μπήκαν από νωρίς στη μάχη οι ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες διακομίζονται μόνο ασθενείς με κορονοϊό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία να είναι μοιρασμένες. (700 για ασθενείς Covid και 600 για non-Covid), χωρίς να αποκλείεται να αυξηθούν οι κλίνες Covid αν παραστεί ανάγκη.

Ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στις διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε ότι στην πρώτη συζητήθηκε με τους Περιφερειάρχες η συνδρομή τους στην εμβολιαστική προσπάθεια, καθώς και στη χορήγηση κινήτρων, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ. Η δεύτερη σύσκεψη ήταν καθιερωμένη και αφορούσε στην αποτύπωση της εικόνας του αριθμού των εμβολιασμών και της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Σχετικά με το θέμα της επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν στο μέτρο αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ωστόσο στις άλλες επαγγελματικές κατηγορίες θα πρέπει να υπολογιστούν οι όποιες συνέπειες.

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τους εορτασμούς του πολιούχου της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Πλεύρης είπε πως στις παρελάσεις οι πολίτες φορούσαν μάσκες και ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι στην εστίαση και στα κέντρα διασκέδασης, ο κίνδυνος διασποράς είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τις εκκλησίες. «Έχουμε επιλέξει η χώρα να λειτουργεί με κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε περιορισμούς ala carte» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τους ανεμβολίαστους πολίτες και τα μέτρα που τους αφορούν, δήλωσε ότι αυτά δεν είναι τιμωρητικά, αντιθέτως αποδεικνύουν ότι η Πολιτεία μεριμνά και για αυτούς τους ανθρώπους, για να μη νοσήσουν σοβαρά και κινδυνεύσουν. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία, προκειμένου να μπορέσει να γίνει χρήση των ΑΜΚΑ των ανεμβολίαστων- με τη διασφάλιση, βεβαίως, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων- έτσι ώστε να μπορούν να αποστέλλονται στα κινητά τους τηλέφωνα ενημερωτικά sms, καθώς και να γίνει μια προσπάθεια πειθούς από τους οικογενειακούς τους γιατρούς.

Ερωτώμενος για το ποσοστό θνητότητας, το οποίο έχει αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες: Πρώτον, στη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη, δεύτερον στον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού και τρίτον στο υψηλό ποσοστό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που καταγράφεται διαχρονικά στα νοσοκομεία της χώρας.

Τέλος, για τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από συμπτώματα του συνδρόμου long Covid, ανέφερε ότι ήδη σε συνεργασία με την Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μ. Θεμιστοκλέους, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ορισμού των κριτηρίων, έτσι ώστε πολύ άμεσα να αρχίσουν να αποζημιώνονται οι θεραπείες των ασθενών αυτών που, δυστυχώς, συνεχώς αυξάνονται.

