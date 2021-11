Κόσμος

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας σοβαρά τον δράστη.

(φωτογραφία αρχείου)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, στον σιδηροδρομικό σταθμό Σεν Λαζάρ του Παρισιού.

Όλα ξεκίνησαν στη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, όταν ένας άνδρας διαπληκτίστηκε με αξιωματικούς της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις οδηγίες τους.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο BFM TV, o άνδρας έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους φρουρούς, φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» και «η Γαλλία κυβερνάται από το “Ισλαμικό Κράτος”».

Ένας άνδρας των δυνάμεων ασφαλείας τον πυροβόλησε δύο φορές και ο ένοπλος έπεσε αιμόφυρτος στις ράγες. Στη συνέχεια, ο δράστης διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τη γαλλική Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ξιαρχό: Στο Ιπποκράτειο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Νέος Ποινικός Κώδικας - Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Αυστηρή τιμωρία για επικίνδυνη οδήγηση (βίντεο)