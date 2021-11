Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πλεύρη

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Επιδημιολόγων. Στην συνέχεια θα κάνει ανακοινώσεις ο υπουργός Υγείας.



Σήμερα 13.00 η ώρα ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιδημιολόγων και στις 18.00 θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους, ενώ εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μεικτών χώρων στην εστίαση.

Στην κυβέρνηση και την επιτροπή των ειδικών έχει σημάνει συναγερμός, καθώς την Δευτέρα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχά της πανδημίας. Υπό τα άκρως ανησυχητικά δεδομένα, επιστήμονες και κυβέρνηση συζητούν εκ νέου τους τρόπους αναχαίτισης του επιδημικού κύματος, σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ενώ χθες οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος πραγματοποίησαν μπαράζ συσκέψεων με τους περιφερειάρχες αλλά και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιων περιοριστικών μέτρων και lockdown απέκλεισε κατηγορηματικά ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega. Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι θωρακισμένο και προετοιμασμένο να ανταπεξέλθει στην πίεση που ήδη δέχεται.

Το τέταρτο κύμα καλπάζει και το τελευταίο διάστημα σημειώνεται κατακόρυφη αύξηση όχι μόνο στον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και στον αριθμό των διασωληνωμένων και των θανάτων, ενώ οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για νέα μέτρα , επικεντρώνονται στους ανεμβολίαστους. Εξετάζεται , οι εξωτερικοί μεικτοί χώροι διασκέδασης να έχουν μόνο στέγαστρο και όχι πλαϊνά προστατευτικά, που χρησιμοποιούνται για την προστασία από το κρύο, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να απαγορευθεί και η μουσική στους εξωτερικούς χώρους.

Επίσης δεν αποκλείεται να απαιτούνται δυο rapid test την εβδομάδα σε όλους τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει η πρόσβαση ανεμβολίαστων στα θεάματα (θέατρα, σινεμά κλπ), ενώ μόνο με covid pass θα μπαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερητικές πηγές στο τραπέζι είναι και η αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ με μετακινήσεις γιατρών από εμβολιαστικα κέντρα ή κέντρα Υγείας στα μεγάλα νοσοκομεία, διάθεση κονδυλίων για περισσότερες εφημερίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επιπλέον κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα και ως τελευταίο χαρτί την επίταξη και πάλι ιδιωτών γιατρών εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον στα οικονομικά κίνητρα που τους δίνονται για να μετακινούνται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ για την κάλυψη των εφημεριών.

«Καμπανάκι» για την έκρηξη κρουσμάτων και την πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης τις επόμενες μέρες έκρουσαν, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, ενώ υπογράμμισαν εκ νέου την σημασία του εμβολιασμού προκειμένου να μπει «φρένο» στην διασπορά της πανδημίας.

«Αν συνεχίσει αυτή κατάσταση χωρίς να ληφθούν κάποια μέτρα, τα κρούσματα θα εκτιναχθούν και θα φτάσουν σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Μπορεί να χτυπήσουν και τις 10.000» δήλωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναχαίτιση του νέου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ο καθηγητής Αιματολογίας του πανεπιστημίου της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, λέγοντας ότι «πρέπει να γίνει lockdown γρήγορα, υποχρεωτικός εμβολιασμός τουλάχιστον στο δημόσιο για να χαλαρώσει η κοινωνία και να λειτουργήσουμε καλά μετά από δύο μήνες».

