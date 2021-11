Πολιτισμός

#MeToo - Μπαλανίκα στο “Πρωινό”: Ήρθε η στιγμή να ξεβρωμίσει ο χώρος μας (βίντεο)

Τι είπε η αγαπημένη ηθοποιός για την κατάθλιψη, τους δύο “φύλακες-άγγελους” και τη θεατρική παράσταση που γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

«Θαυμάζω πολύ τις γυναίκες που τόλμησαν και μίλησαν», τόνισε η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, αναφερόμενη στο κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες που συγκλόνισαν τον χώρο του Θεάτρου. Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, «Ίσως ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα, να καθαρίσει ο χώρος μας».

Η ίδια δεν είχε βιώσει, σημείωσε, περιστατικό παρενόχλησης στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Επεσήμανε πως ο Γιώργος Μαρίνος πάντα την προστάτευε και δεν άφηνε κανέναν να την πειράξει.

Ειδικότερα για τον Γιώργο Μαρίνο, ανέφερε επίσης πως δεν έχει νέα του εδώ και καιρό. «Σέβομαι τις επιλογές των ανθρώπων… Κι εγώ κάποια περίοδο δεν ήθελα να έχω επαφή με κανέναν», είπε και αποκάλυψε πως η ίδια είχε έναν χρόνο να βγει από το σπίτι, όταν έδινε “μάχη” με την κατάθλιψη.

Ο φίλος της, Σταμάτης Φασουλής, ήρθε με το ζόρι και την έβγαλε έξω. «Μπορεί να έχω να τον δω πολύ καιρό, αλλά αν τον πάρω τηλέφωνο, θα με καταλάβει», είπε για τον Σταμάτη Φασουλή, με τον οποίο γνωρίζεται από 18 ετών. Δεν συνηθίζω να ζητώ βοήθεια, είπε και συμπλήρωσε «από παιδί, με έπαιρνε εύκολα από κάτω».

Μιλώντας για την οικογένειά της, είπε πως «είναι περίεργο συναίσθημα να είσαι γιαγιά», αφού δεν έχεις το ίδιο άγχος με το να είσαι γονιός. Δήλωσε υπερήφανη για τον γιο της, για τον οποίο είπε πως «τα έχει καταφέρει με το σπαθί του».

Η Κατιάνα Μπαλανίκα αναφέρθηκε επίσης στη θεατρική παράσταση “Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του”, στην οποία πρωταγωνιστεί, η οποία γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο Θέατρο “Ήβη”, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τους ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς που συμμετέχουν.

