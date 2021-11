Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Λασίθι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:14 με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 27 χλμ. ΝΝΑ της πόλης της Ζάκρου Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 414 χλμ. ΝΑ της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πλεύρη

Θεσσαλονίκη - Καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων: Ανοίγουν στόματα για τον 16χρονο (βίντεο)

Εμβολιασμός - Τρίτη δόση: Συνεδριάζει η επιτροπή για τους κάτω των 50 ετών